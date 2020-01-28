«В соответствии с менталитетом украинцев» – Сорос заменит Зеленского на Сенцова

28.01.2020, Киев, Игорь Петров

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский не оправдывает возлагавшихся на него Западом надежд, и его готовятся заменить на Олега Сенцова.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы надоели всем. Уже я слышал страшные разговоры: «ну, Зеленский падает, не оправдал, его сливают». Это мне оттуда, Запад: «у вас Сорос и примкнувшие к нему готовят Сенцова».

А я не согласен с президентом Сенцовым. Да, если этот не добудет срок. Потому что темпы маразма правительства и кто там советует…», – негодует Червоненко.

По его мнению, такая замена вполне возможна, поскольку соответствует менталитету украинцев, и она уже была – в случае с самими Зеленским.

«Когда появился фильм «Слуга народа», я и многие осведомленные люди понимали, что это не просто так. Смелый фильм, рейтинговый.

Это вечная мечта украинца о свободе, об уважении, о чести. И в то же время – желание лежать на диване. И еще – «хай у соседа хата сдохне». И даже в словах «Ще не вмерла» – почему надо ждать смерти? Умрем все», – заключил экс-чиновник.