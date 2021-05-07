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07.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, русофобия, СССР, Сюжет дня, Украина
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В соросовском фонде призвали вычислить адреса всех украинцев, мыслящих «советскими штампами»

Новости УкраиныСознание украинцев должно быть очищено от советских штампов, место которых должны занять «объективные и...

Сознание украинцев должно быть очищено от советских штампов, место которых должны занять «объективные и доказанные факты о войне».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил аналитик существующего на американские гранты фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Пётр Бурковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть два штампа, первый – это «советский народ», это штамп, советского народа не существовало, но он, к сожалению, существует в головах людей. И Великая Отечественная война – это тоже советский штамп, идеологический штамп для того, чтобы скрыть общую агрессию с Гитлером против Польши в 1939 году», – заявил «аналитик».

«Эти штампы живут в головах людей, и люди ими мыслят. И для того, чтобы понять, как с этим дальше жить как обществу, что следует делать, а что не следует, и чего делать не следует, чтобы не раскалывать людей, а наоборот – постепенно двигаться от советских штампов.

То есть, пытаться делать всё для забвения советских штампов и для продвижения объективных и доказанных фактов о войне. Для этого нужно понимать, кто эти люди, которые пользуются этими штампами, что они думают, где они живут. Без социологического опроса, это в определённой мере объективное понимание, без этого трудно строить политику государства и института национальной памяти», – рассуждает Бурковский.

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