В соросовском фонде призвали вычислить адреса всех украинцев, мыслящих «советскими штампами»

07.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Сознание украинцев должно быть очищено от советских штампов, место которых должны занять «объективные и доказанные факты о войне».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил аналитик существующего на американские гранты фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Пётр Бурковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Есть два штампа, первый – это «советский народ», это штамп, советского народа не существовало, но он, к сожалению, существует в головах людей. И Великая Отечественная война – это тоже советский штамп, идеологический штамп для того, чтобы скрыть общую агрессию с Гитлером против Польши в 1939 году», – заявил «аналитик».

«Эти штампы живут в головах людей, и люди ими мыслят. И для того, чтобы понять, как с этим дальше жить как обществу, что следует делать, а что не следует, и чего делать не следует, чтобы не раскалывать людей, а наоборот – постепенно двигаться от советских штампов.

То есть, пытаться делать всё для забвения советских штампов и для продвижения объективных и доказанных фактов о войне. Для этого нужно понимать, кто эти люди, которые пользуются этими штампами, что они думают, где они живут. Без социологического опроса, это в определённой мере объективное понимание, без этого трудно строить политику государства и института национальной памяти», – рассуждает Бурковский.