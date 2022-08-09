В состав РФ войдут все территории Украины, освобожденные силой российского оружия – Марков

Новости Украины

Россия пока дает Западу шанс сохранить большую часть Украины. Для этого нужно принять российские условия по демилитаризации и денацификации. При этом, все территории, которые будут освобождены силой российского оружия, войдут в состав РФ.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается судьбы этих регионов. Я думаю, логика примерно понятная – мы предлагаем Западу провести нейтрализацию Украины, денацификацию Украины, чтобы убрать систему террора, демократизацию Украины, то есть, русский язык как второй государственный, все сторонники России должны выйти из тюрем и переместиться в украинский парламент. И демилитаризацию, то есть, Украина должна не иметь своей армии, а только полицейские какие-то подразделения и никаких тяжелых вооружений. Это наше предложение», – отметил он.

«Оно рано или поздно будет принято. Будет принято оно по мере того, как Россия будет освобождать те или иные территории Украины. Чтобы стимулировать их к этому, чтобы быстрее они принимали это решение, четко им дается месседж – все, что будет российской армией взято с боем, все просто присоединится к России. Когда вы подпишете, на какой границе, – это будет Украина, как мы надеемся, нейтральная, мирная, демократическая, дружеская России. Более того, я считаю, что на этой территории Украины должны быть российские военные базы для обеспечения дружеского отношения. А то, что до этого – все перейдет в состав России», – заключил Марков.