В состав России вернутся новые территории

16.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Этнический национализм в бывших советских республиках – абсолютное зло, целью которого является уничтожение России. Об этом в интервью газете «Завтра» заявил Модест Колеров, начальник управления администрации президента РФ по межрегиональным связям в 2005-07 годах.

«…Вместо пропаганды и утверждения пролетарского интернационализма, в республиках СССР под видом «развития национальных культур» десятилетиями шёл скрытый рост национализма и, как только Империя оказалась в кризисе, по всему периметру страны тут же полыхнули националистические путчи.

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…Этнический национализм, в какие бы белые одежды благородных помыслов его ни заворачивали и в какие бы «демократические» формы ни облекали, — это всегда зло, близкое к фашизму. И этнический национализм лимитрофов, окружающих Россию будет всегда направлен против России, против русских — не важно, какой это национализм: грузинского, армянского, украинского или белорусского «разлива». Это всегда абсолютное зло, которое удовлетворится только полным уничтожением России. Это наш смертельный враг, и он должен быть уничтожен», – сказал Колеров.

«Национализм и в Армении, и в Белоруссии, и в Прибалтике, и на Украине — где бы то ни было — сейчас не имеет и не может иметь иных героев, кроме гитлеровских прихвостней, предателей и палачей», – считает эксперт.

«Восстановление исторической России неизбежно. И это восстановление исторической России будет обрушивать нынешние границы», – подчеркнул он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Колерова, «историческая Россия» – это «Белоруссия, плюс Донбасс, плюс все те области и регионы, которые желают стать частью России».

Эксперт полагает, что Москве следует играть на «противоречиях, которые есть как в отношениях Украины и США, так и внутри самой Украины».

«К счастью, наш враг не скрывается — он циничен, открыт и даже не даёт себе труда быть особенно умным. Он открыто провозглашает роль и место Украины в своей геополитической игре – «энский» армейский корпус, который будет брошен против России в удобном для того случае. Расходный материал! Несмотря на нынешнее противостояние с Москвой, в украинской элите достаточно людей, которым совершенно не хочется быть ни пушечным мясом для США, ни тараном, ни даже колонией», – пояснил Колеров.

Вместе с тем он призвал не преувеличивать русский фактор на Украине, указав на то, что бывшее население южных и восточных областей довольно быстро поддается ассимиляции.

«Правда о нашем народе состоит в том, что русский народ очень слаб перед ассимиляцией. Редкие единичные случаи позволяют русским сохраниться в иноязычной культурной среде больше, чем в одном-двух поколениях. Они растворяются. Вспомните две волны русской миграции: огромную после революции и чуть меньшую по масштабам — после Второй мировой войны. Сотни тысяч, даже миллионы людей оказались в Югославии, Франции, в Южной Америке — и где они теперь, эти русские? Их нет. Они растворились без следа в тех странах и народах, где оказались. Ну, только староверы разве что сохранились. Но это изолированные группы, исключения, подтверждающие общее правило, аксиому: русский народ выживает и существует только благодаря своей государственности. Вне этой государственности он распыляется и исчезает. Это грустная правда о нас. Либеральные заклинания: «Страна не важна! Была бы свобода, а Россия как-то приложится», — не работают. Нет России — нет и русских», – отметил Колеров.