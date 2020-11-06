В составе правительства Черногории нашлось место евроинтеграторам, но не сербским политикам

06.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Назначенный премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич представил предполагаемый состав Кабинета министров, который не получил одобрения коалиции «За будущее Черногории», от которой он шел на выборы.

В отличие от правительств прежних составов, новый черногорский кабинет не будет антисербским, но и кресел для союзников-сербов в нем не оказалось, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Новое правительство Черногории будет строить свою деятельность на основе европейской интеграции, назвав в числе приоритетов экологически чистую экономику, цифровизацию, сотрудничество со странами региона, повышение конкурентноспособности, а также верховенство закона. По словам Кривокапича, он выстраивал модель правительства, изучая опыт Нидерландов и Финляндии, как пример передовой практики.

По версии назначенного премьер-министра, Кабинет будет состоять из 12 министерств, три из которых возглавят женщины, при этом он предложил вернуть Управление полиции в структуру МВД.

Что характерно, в проекте Кабинета Здравко Кривокапича не нашлось места представителям сербских партий, которые с другими силами сформировали коалицию, бросившую вызов диктатору-президенту Черногории Мило Джукановичу на парламентских выборах – «За будущее Черногории». Поэтому на недавней встрече эта коалиция не поддержала проект предполагаемого премьера по составу кабинета.

Без энтузиазма. Кривокапич представляет состав предполагаемого правительства победившей коалиции

Ранее один из лидеров сербской оппозиции Андрия Мандич заявил о том, что Кривокапич отказал лидерам сербских партий Черногории – ему, Милану Кнежевичу и Небойше Мдоевичу в министерских постах в формируемом кабинете, после чего признался, что сделал это под давлением Запада, в частности США.