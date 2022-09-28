«В составе РФ застрявший в 80-х Донбасс заиграет новыми красками» – Чаленко

Новости Украины

С приобретением статуса субъекта РФ, ликвидацией границ, таможен и вливанием инвестиций, Донбасс встанет на курс восстановления, за несколько лет окупится и начнёт вносить свою долю в федеральную копилку.

Об этом в эфире «Вольная улица» заявил журналист Александр Чаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть надежда на то, что ситуация изменится, парадигма поменяется. Одно дело, когда бомбят Донецк – пусть и русский, но не российский город, а другое дело, когда обстреливают Донецк, когда он стал уже российским городом. Возможно, повысится градус ответки, есть надежда на то, что российское руководство повысит градус ответных действий, будет бомбиться украинская, в том числе и гражданская инфраструктура – не нужно тут бояться этого дела. Наконец-то, начнут бить по Центрам принятия решений, а не только грозиться», – сказал Чаленко.

Он отметил и взаимовыгодные экономико-промышленные и экспортно-импортные торговые аспекты воссоединения Донбасса с РФ.

«Знаком со многими донецкими предпринимателя, и они все восемь лет стонут. Донбасс – он же был связан нитями с промышленным комплексом всей остальной Украины. Предположим, металлургические предприятия: есть уголь донбасский, а металл-то – из криворожских гоков. Второе – украинская экономическая блокада. Еще при Петре Порошенко нельзя было вывозить продукцию на Украину, перекрыли все пути, железные дороги. С одной стороны – украинская экономическая блокада, а с другой – российская непризнанность (помогала, но не могла это делать официально, открыто). Не мог на эти территории заходить российский финансовый капитал, промышленность и так далее. Теперь уберут границы, таможни. Совершенно спокойно донбасские предприятия будут получать заказы со всей России, вывозить свою продукцию туда. Тут же и промышленность, машиностроение, уголь можно будет через российских посредников продавать за границу. Тот же металл. Считаю, что присоединение Донбасса к России – это, безусловно, прогресс. Это – дорога, по которой нужно пройти и выжить. Благодаря открытию границ, Донбасс теперь не умрет», – рассказал Чаленко.

«Очень надеюсь, что начнутся вложения в инфраструктуру Донбасса. Если бы побывали в Донецке, Торезе, Шахтерске, Иловайске, а потом бы выехали на территорию Ростовской области или Краснодарского края – моментально бы увидели разницу. Гуляю по вечернему Ростову, не поверите, как по Парижу. Все в витринах, сияние магазинов, модно одетая молодежь, дороги сделаны и т.п. Краснодар, я с 2014 года наблюдаю – новое строительство, новые микрорайоны. Частный сектор – красивые каменные дома, цветные крыши из металлочерепицы – это великолепно. И сердце обливается кровью, когда езжу по родному Донбассу, и все в старье. Да, есть Донецк, центр и прочее, да, когда едешь по Торезу, красиво. Но общий гештальт – будто бы Донбасс застрял в 1980-х гг. Надеюсь на то, что начнутся мощные инвестиции в инфраструктуру, как это произошло с Крымом. Из серого Донбасса получится цветной, краски засияют», – добавил журналист.

Он напомнил заявления главы ДНР ещё до начала СВО о поставленной к концу 2023 г. задаче выйти по пенсиям и зарплатам на уровень Ростовской области.

«Надеюсь на то, что рано или поздно, может быть, через несколько лет, только война, дай Бог, закончится, что в Донбассе уровень зарплат и пенсий достигнет ростовского уровня. Донбасс – не иждивенец. До войны, это был – регион-донор. Да, пойдут какие-то федеральные вложения в инфраструктуру Донбасса, но через несколько лет это окупится, и Донбасс будет вносить свою долю в общую федеральную копилку», – подытожил Чаленко.