В составе России ДНР намерена сохранить статус республики

В будущем ДНР в составе России должна сохранить статус республики.

Об этом в эфире программа «Антонимы» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Пушилина, статус области отсылает к украинскому периоду и негативно воспринимается дончанами.

«Донецкая область плохо даже звучит, это несколько отсылает нас к прошлому – украинскому прошлому. Нет, у нас с этим связаны плохие ассоциации. Я вам так скажу – первоначальная задача – выйти на конституционные границы, а дальше правильно было бы, наверное, спросить у людей, чего хотят они», – заявил Пушилин.

По мнению публициста Егора Холмогорова, называющего себя «русским националистом», ДНР должна сохранить статус республики, в отличие от Херсонской или Запорожской областей, но в будущем в России нужно отменять такое административное деление.

«Никаких республик в России быть не должно. Область название некрасивое, я давно предлагаю вариант «земля». Но и губернии тоже хороши. В Донбассе не региональная идентичность, а русская. Благодаря мне это даже было прописано в документах, с которых меня возненавидели сбушные бульбозавры.

Прием ДНР как области будет немедленно использован украинской пропагандой, мол вас в награду понизили. Начинать искоренение республик с ДНР – неверно. Хотите искоренять республики – я вам могу подогнать пару отличных кандидатов, где либо все воспалено, либо титульная нация является фикцией.

На Херсонскую и Запорожскую область республиканский статус распространять не нужно. ЛДНР это сложившийся факт, а тут будет натягивание совы на глобус. Резюме: никакой беды или сепаратизма от вхождения Донецка и Луганска как республик нет.

Но основанием их республиканского статуса не может и не должно быть какое-то этническое отличие. Напротив, это русские республики. И это должно изменить восприятие, что русские второсортный, областной народ в России. А это, в свою очередь, должно привести к выравниванию региональных статусов и упразднению асимметрии в которой республиканский статус – это награда за нерусскость», – написал Холмогоров в своем блоге.