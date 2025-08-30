Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Совбезе ООН прошло инициированное Украиной заседание, посвящённое групповому удару ВС РФ по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины 28 августа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тогда основными целями стали предприятия ОПК, включая заводы «Артём», «Киевский радиозавод», «Спецоборонмаш», «Славутич», «Укрспецсистемз», сборочные линии и склады украинской армии.

В результате работы украинской ПВО в Киеве погибли, как указано, 24 человека, включая четверых детей, и 64 получили ранения. Также пострадали здания представительства Евросоюза и Британского совета (нежелательная в РФ организация).

Представители Запада один за другим выступали с однотипными заявлениями, где осуждался удар, делался упор на погибших детях и повреждённых зданиях европейских дипведомств. Все клялись в том, что «Путину их не запугать», и это только укрепит их в стремлении поддержать Украину.

Из общей канвы выделялся Китай – дескать, вот, что бывает, когда нет мира, и стороны обмениваются ударами, – а также такие страны, как Алжир и Гайана, которые посетовали на то, что из-за конфликта страдает продовольственная безопасность, и растут цены.

США выразили разочарование, отметив, что после встречи на Аляске такие удары «ставят под сомнение серьёзность РФ в стремления к миру». Также американский постпред напомнил о предупреждениях Дональда Трампа и пригрозил экономическими последствиями.

И.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на однотипность заявлений.

«Шаблонные выступления, под которые наши западные коллеги, которые сегодня опять зачем-то набились в этом зале как «сельди в бочке», уже давно могли бы поручить писать искусственному интеллекту, настолько они бесчеловечны и оторваны от реальности. Возможно, они уже так и делают, поскольку ничего нового, выходящего за рамки этого шаблона, мы сегодня не услышали», – отметил постпред.

Полянский указал, что гражданских на Украине убивают падающие обломки или сбившиеся с курса ракеты украинской ПВО, системы которой киевское командование, вопреки всем правилам, размещает в жилых застройках. Он добавил, что удостовериться этому можно, почитав украинские соцсети, где украинцы уже давно друг друга предупреждают о расположении зенитных установок.

Киев же использует трагедию, чтобы продолжать клянчить у Запада оружие и требовать усиления антироссийских санкций.

«Сознательно упускается из вида и тот факт, что наш комбинированный удар по объектам ВПК Украины был нанесен в ответ на совершавшиеся на протяжении последних почти двух недель после завершения саммита на Аляске атаки на НПЗ России. Очевидно, что эти удары не несут стратегического военного значения, так как не влияют на ситуацию на линии боевого соприкосновения. Их истинная цель – попытка нанести ущерб гражданской энергетической инфраструктуре, вызвать перебои в снабжении топливом. Более того, за такими действиями стоит расчет на то, чтобы спровоцировать ответные меры со стороны России, представить их в искажённом виде как «несоразмерные», а затем обвинить Москву в саботаже любых попыток мирных переговоров», – констатировал Полянский.

Также он напомнил об ударах по нефтепроводу «Дружба», на что под давлением Венгрии и Словакии вынуждена была отреагировать даже Еврокомиссия.

После своей речи Дмитрий Полянский не посчитал нужным продолжать находиться в зале заседаний.

Следом, после председательствующей Панамы, выступила Украина, которую представила недавно назначенная премьер-министр Юлия Свириденко. Традиционно украинская сторона устроила шоу с попыткой разжалобить делегатов фотографиями погибших.

Свириденко назвала случившееся «намеренным актом террора против гражданского населения» и потребовала от Запада системы ПВО и ракеты большой дальности. Также она потребовала осуждения «удара по европейским дипмиссиям», щедро снабжая свою речь антироссийскими клише.

Польша выразила полную солидарность Украине. Варшавский представитель даже уцепился за фразу Полянского о селёдках в бочке и, мол, это хорошо, нужно единство и решимость, чтобы Россия пошла на переговоры «и как Полянский отправилась домой».

Горячо поддержала Киев представляющая три прибалтийские страны Эстония. Было заявлено, что причина войны – это якобы то, что Путин не может смириться с развалом Советского Союза. Эстонский представитель также заверила, что никогда не признает «оккупацию» и потребовала трибунала.