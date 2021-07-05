В Совбезе ООН хотят усилить роль «коллективного Запада». Россия категорически против

Москва не позволит увеличить количество постоянных членов Совета безопасности ООН за счет стран, провдящих антироссийскую политику

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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«Мы делаем акцент на том, что любая реформа Совета Безопасности должна получить максимально широкое одобрение и привести к более сбалансированному составу Совбеза. Мы прямо высказываемся против увеличения в Совете Безопасности ООН числа государств «коллективного Запада», которых там и так достаточно, — к ним относятся в том числе Германия и Япония», – сказал Полянский.

По его словам, дискуссия на эту тему идет уже более 20 лет, и по ней очень сложно добиться какого-то прогресса из-за слишком полярных позиций.

«Они полярные как в отношении категории членства — постоянные члены или непостоянные, с правом вето или без него — так и того, какие регионы могут претендовать на увеличение числа своего представительства. Но по итогам последних раундов понимание того, что должна быть исправлена историческая несправедливость в отношении африканского континента. Большинство высказывается и за Азию, и Латинскую Америку», – отметил дипломат.

«Если вы посмотрите на Совет Безопасности, то от «коллективного Запада» там представлено шесть стран. Удельный вес западных государств в мировой политике, населении мира непропорционален этому количеству. Это сказывается в том числе и на сигналах, которые идут из Совбеза: когда мы обсуждаем какой-то сюжет, у стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что весь мир думает так, как говорят об этом западные страны и те, кто их поддерживает.

На самом деле, если вы посмотрите на Генеральную Ассамблею, где представлены все члены ООН, палитра мнений гораздо шире, и подход, который звучит от ряда членов Совбеза, может не превалировать в ГА. Во многом поэтому и пошла речь о том, что нужно сбалансировать состав Совета», – резюмировал Полянский.