В Совбезе ООН не прошла антироссийская резолюция в поддержку Украины

Новости Украины

Совет безопасности ООН не принял резолюцию США и Албании, об «осуждении России за военное вторжение на Украину». Ее поддержали 11 членов из 14, трое воздержались, а Россия заблокировала документ, пользуясь правом вето.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», на заседании Совбеза выступавшие упрекали Россию в «агрессии» и «нарушении территориальной целостности Украины».

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«Россия, вы можете наложить вето на резолюцию, но вы не можете наложить вето на наши голоса, вы не можете наложить вето на правду, вы не можете наложить вето на наши принципы, вы не можете наложить вето на украинский народ. Вы не можете наложить вето на устав ООН. И вы не наложите вето на подотчетность. Члены Совета безопасности сегодня выступили едино перед лицом российской агрессии и мы будем продолжать поддерживать Украину любым способом, доступным нам. Мы исполнены единства защитить украинский народ, несмотря на безответственные действия постоянного члена Совета безопасности, который злоупотребил своими полномочиями и попытался подорвать международную систему прав и ключевые принципы ООН. Они пытаются использовать их как удобные слоганы. Это голосование демонстрирует, какие государства-члены ООН поддерживают этот Устав, а какие нет. Мы будем рассматривать этот вопрос в Генеральной ассамблее, где российское вето не действует и нации всего мира могут и привлекут Россию к ответственности, должны так поступить, и проявят солидарность с Украиной», – заявила представитель США.

При этом, ряд стран, хоть и поддержали резолюцию, но напомнили действия самих же американцев. В частности, об этом заявил представитель Мексики.

«Мексика сама пострадала от четырех вторжения в течение своей истории как независимое государство. Два вторжения были осуществлены Францией, а два вторжения – Соединенными Штатами Америки. Первое вторжение США было сделано в 1846 году, и в результате этого мы потеряли практически половину своей территории на тот момент», – сказал постпред Мексики.

С похожими словами выступил представитель Кении.

«Не можем не напомнить о том, что регион Сахеля в Африке в ужасающей ситуации по причине ненужной и плохо спланированной интервенции в Ливии десять лет тому назад. Тогда Африканский союз хотел получить больше времени для дипломатии. Советы его были проигнорированы. Это привело не к миру, не к безопасности для народа Ливии. Вместо этого террор был развернут против африканских народов в странах к югу от Ливии. Процессы аналогичного масштаба вывели нас на воспоминания об этом прошлом», – подчеркнул кениец.

Китай, воздержавшийся от голосования, призвал к сдержанности в оценках происходящего на Украине и подчеркнул, что эта проблема возникла не на пустом месте.

«Сталкиваясь с очень сложной ситуацией, Совет безопасности должен откликнуться на это адекватно. Вместе с тем этот ответ должен быть в высшей степени осмотрительным. Все действия должны быть нацелены на то, чтобы разрядить этот кризис, а не на то, чтобы бросить масла в огонь. Если адекватно не решать этот кризис и если нацеливаться постоянно на оказание давления, введение санкций, это приведет к новым жертвам, к новым потерям, новому ущербу, новым сложностям в преодолении разногласий. Это может полностью захлопнуть дверь перед мирным урегулированием и это может привести к тому, что новые и новые люди будут жертвами… Хочу подчеркнуть, что проблема Украины возникла не сегодня. Нынешняя ситуация сложилась не мгновенно, не в одночасье – она является результатом взаимодействия различных факторов и на протяжении длительного времени. Китай выступает за оперативное, всеобъемлющее и устойчивое рассмотрение концепции, твердо веря, что безопасность одной страны не может быть достигнута в ущерб безопасности другой страны, путем ее подрыва. Нужна региональная безопасность, но не за счет расширения какой-то группы стран или действий стран. Поэтому пять раундов последовательного расширения НАТО друг за другом затронули озабоченности России в плане безопасности. Они должны быть внимательно учтены и адекватно рассмотрены. Украина должна стать мостом между востоком и западом, а не форпостом конфронтации между крупными державами», – отметил китайский постпред.

По словам постпреда России в ООН Василия Небензи, циничность предлагаемой Западом резолюции заключалась в игнорировании положения жителей Донбасса, которые находились под обстрелами последние восемь лет. Вместо этого авторы озабочены проходящей на территории Украины в течение двух дней специальной военной операцией России.

«За скобками осталось то, как пришедшая к власти в результате неконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года майданная хунта развязала войну против жителей юго-востока страны, обстреливая мирные кварталы из пушек и систем залпового огня и сбрасывая на дончан и луганчан бомбы. Осталось за скобками то, как украинская власть при попустительстве своих западных покровителей последовательно и цинично уходила от выполнения «Минских договоренностей», стержневым элементом которых был прямой диалог с жителями востока страны. При этом, размещенные на линии соприкосновения украинские каратели прежде всего из радикальных и неонацистских батальонов, методично, день за днем обстреливали жилые районы ЛНР и ДНР, убивая женщин, детей и стариков… Под ваши сказки о торжестве демократии на Украине майданная власть и националисты занимались безнаказанными убийствами политических оппонентов, преследовали оппозицию, закрывали оппозиционные телеканалы. А как забыть о накачке Украины оружием, из которого потом убивались мирные жители на Донбассе. Вы сделали Украину пешкой в вашей геополитической игре, не заботясь совершенно об интересах украинского народа. Ответственность за то, что происходит сейчас, лежит не только на нынешнем украинском руководстве, но и на вас, господа. И ваш сегодняшний проект резолюции – ничто иное, как еще один ход в этой жестокой и бесчеловечной по отношению к Украине шахматной партии», – резюмировал Небензя.