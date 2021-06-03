В Совбезе ООН обвинили США в организации госпереворота на Украине

03.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Вечером в среду состоялось неформальное заседание Совбеза ООН, посвященное госперевороту на Украине 2014 года и его последствиям в Донбассе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инициатором слушаний выступила Российская Федерация. На заседание, состоявшееся в онлайн-формате, были приглашены непосредственные свидетели событий – экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, а также британский фотограф Дин О’брайен.

Так, в ходе заседания выступающие рассказали о роли стран Запада в госперевороте Украины и последующих событиях. По их словам, специалисты из США занимались подготовкой на Украине неонацистов-радикалов, «активистов», работников СМИ и профессиональных оппозиционеров.

«Я хотел бы остановиться на том, как за несколько лет моя цветущая, благополучная страна, которая производила космические ракеты, спутники, самые крупные в мире самолёты, корабли, и многое другое, и имела ВВП гораздо выше, чем, например, Польша, превратилась в самую нищую в мире страну, с бедным населением и самым высоким уровнем смертности, разгулом неонацистских группировок, которые зигуют на улицах Киева и убивают неугодных им людей, отличных по политическим взглядам. И хотел бы сказать, что эта история начинается с 2002 года, когда западные страны стали создавать у нас эти неонацистские группировки, задачей которой являлся силовой захват власти», – сказал в ходе своего выступления Азаров. «Подготовку к перевороту на Украине вели США. При непосредственном участии посольства США велась подготовка специалистов по информационным войнам и дискредитации государственных институтов современных медиа. Проект курировался послом США на Украине. Занятия проводили граждане США», – добавил Царёв.

Он подчеркнул, что результатами госпереворота 2014 года стали массовые политические репрессии, безработица нищета, разгул бандитизма, а также война в Донбассе.

«В стране политических жертв тысячи. Расправа над политическими противниками, используя радикалов – отряды украинских националистов, или эскадроны смерти. Киевский режим законными и незаконными способами расправляться с неугодными. Сейчас пытаются закрыть «партию Шария», арестован лидер оппозиции Виктор Медведчук. В стране разруха, чудовищный рост внешних долгов, падение производства, падение ВВП, падение социальных стандартов. В стране война. Каждый день кого-нибудь убивают. Бандитизм. Взрываются гранаты на улицах. И самый главный вопрос, на который никто не может дать ответ – кто ответит за всё это?» – добавил бывший парламентарий.

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, как новое киевское руководство, едва захватив власть в 2014 году, первым делом позаботилось о собственной неподсудности, приняв амнистию для всех участников госпереворота. Однако в то же время этот закон, фактически, является «явкой с повинной», доказывающей их вину в целой серии тяжких преступлений.

«Я понимаю, что-то может происходить при массовых скоплениях людей, и если власть примет закон об амнистии в отношении двух сторон – это понятно. Но скажите, какое отношение из этих восьмидесяти статей УК (перечисленных в законе об амнистии – прим. ред.), имеют 109 статья «Насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти». Они требуют амнистию по этой статье, то есть признают, что такие действия совершали. Или 110 статья «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Дальше – диверсия, захват заложников, кража, грабёж, разбой, бандитизм, содействие террористическим актам, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Что это было? Какое это имеет отношение к «мирному» Майдану?» – возмутился Олейник, напомнив, что эта амнистия была односторонней и предписывала уничтожить все собранные улики и доказательства совершенных преступлений.

После чего перешли к теме Донбасса. О всех ужасах войны и условиях, в которых вынуждены жить жители региона, рассказал британский фотограф Дин О’брайен. Он подчеркнул, что причиной возникновения войны стала не мифическая «российская агрессия», а киевский Майдан.

«Это всё началось на Майдане. Это были не русские. На Западе думают, что всё началось из-за русских, но это не так… Я был там, я видел, что там происходило – там не было русских солдат. И когда западные СМИ рассказывают их историю (жителей Донбасса – прим. ред.), никто не говорит правды о том, что там происходит. Западные СМИ не обсуждают другую сторону Майдана и сглаживают все острые углы», – возмутился он.

Однако многие официальные представители западных стран в ходе своих выступлений придерживались уже традиционной русофобской риторики.

«Мы призываем Россию вывести свои войска с территории Украины, следовать режиму прекращения огня в Донбассе. И Франция подчёркивает, что она не признаёт и не признает незаконную аннексию Крыма. И мы призываем Россию положить конец нарушению всех прав человека на полуострове», – сказал представитель Франции.