В Совбезе ООН потребовали провести расследование взрывов на «Северном потоке»

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Подрыв ниток газопровода «Северный поток-2», который произошел в сентябре прошлого года, стал делом рук не отдельных диверсантов, а государственных структур.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», выступая на Совбезе ООН, заявил профессор Колумбийского университета экономист с мировым именем Джеффри Сакс.

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По его словам, лишь несколько стран в мире обладают технологиями, которые позволяют совершить диверсии на таком объекте, как подводный газопровод.

«Совет безопасности ООН обязан заняться вопросом о том, кто мог совершить это деяние с тем, чтобы виновные предстали перед международным судом, чтобы была обеспечена компенсация за нанесенный урон, и чтобы не было подобных действий в будущем… Только у горстки государственных игроков есть технический потенциал и доступ к Балтийскому морю, чтобы провести эти действия, включая США, Россию, Соединенное Королевство, Польшу, Норвегию, Германию, Данию и Швецию либо индивидуально. Либо в каком-то сочетании. У Украины нет необходимых технологий, равно как и доступа к Балтийскому морю… Нет никаких доказательств о том, что Россия осуществила эти действия. Это также стыкуется с тем фактом, что у России нет явного мотива для совершения этого теракта, которому подверглась ее собственная критическая инфраструктура. Действительно, скорее всего у России значительные убытки и расходы по восстановлению трубопровода», – заявил Сакс.

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что при ООН должна быть создана комиссия по расследования терактов, в противном случае мир погрузится в хаос диверсий на стратегических коммуникациях.

«Раньше до того, чтобы подрывать иностранные трубопроводы, находящиеся в собственности государства, с которыми Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны, они не опускались. И вот этот день настал, он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств, эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества. Шанс на то, что она наступит, чрезвычайно велик, если виновные за подрыв «Северного потока» не будут найдены и не понесут соответствующего наказания, а страны, которые за этим стояли, не компенсируют пострадавшим государствам понесенный ущерб», – сказал Небензя.

При этом в США обвинили Россию в попытке заболтать нынешним созывом Совбеза грядущую сессию Генассамблеи ООН по теме Украины, которая должна состоятся 24 февраля.

«Обвинения, согласно которым США причастны к этому саботажу, абсолютно ложные. Соединенные Штаты не причастны вообще. Компетентные органы в Дании, Германии и Швеции ведут расследование по факту этого инцидента всеобъемлющим, транспарентным, а также беспристрастным образом. Ресурсы для расследования ООН должны сохраняться для тех случаев, когда государства не готовы или не способны по-настоящему вести расследование. Не будем поддаваться на российские утверждения, что Россия лишь хочет беспристрастного расследования», – заявил представитель США.

Тем временем постоянный член Совбеза ООН Китай поддержал российскую инициативу по проведению расследования под эгидой ООН.

«Китай поддерживает ускорение расследования с тем, чтобы оперативно установить истину. Мы живем в эпоху глобализации, когда сотрудничество между странами в сфере транспортирования, коммуникации, энергетики все более тесное, а трансграничная инфраструктура пролегает через многие континенты и объекты. Любой намеренный саботаж этой трансграничной инфраструктуры – это злонамеренные действия. Если не удастся установить, почему это произошло, и кто за этим стоит, кто стоит за этим разрушением, мы направим неверный сигнал тем, у кого какие-то злые намерения. Они будут думать, что им это сойдет с рук… ООН может играть активную роль в проведении международного расследования и обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры. Китай приветствует проект резолюции, представленный Россией в Совете безопасности, и считает, что это имеет большое значение. А именно – санкционирование международного расследования по факту саботажа газопроводов «Северный поток», – заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.