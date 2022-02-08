В Совбезе ООН Россия отчитала Запад за санкции против Кубы, Сирии и Белоруссии

08.02.2022  00:28 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Белоруссия, Дзен, Запад, Политика, Россия, Сирия


Некоторые страны Запада препятствуют обеспечению мира и нарушают глобальную безопасность, по собственной инициативе вводя экономические санкции против неугодных государств.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Россия традиционно руководствуется пониманием того, что санкции Совета безопасности ООН являются единственными легитимными. В этой связи растёт обеспокоенность из-за практики применения отдельными странами и их объединениями односторонних принудительных мер. Мы рассматриваем таковые в качестве прерогативы совета, они создают помехи по обеспечению мира.

Практику задействования таких ограничений трактуем, как ущемление суверенитета государств и вмешательство в их внутренние дела. Тенденция к широкому использованию односторонних санкций подрывает нормы и институты международного права.

Особенно нетерпимой является ситуация, когда отдельные страны, требуя выполнения своих санкционных заявлений, применяют рестрикции в отношении экономических операторов третьих стран, действующих в рамках своего национального законодательства. Такое экстерриториальное применение санкций противоречит элементарным нормам международной законности», – сказал Полянский.

Представитель РФ при ООН отметил, что против Сирии, Белоруссии и Кубы ведётся дискриминационная санкционная война.

«Примеров множество: санкционная война, развязанная против Сирии, крайне негативно отражается на внутренней ситуации в стране, провоцируя дальнейшее усугубление социально-политического кризиса.

Широкие секторальные рестрикции по отношению к Белоруссии нацелены на разрушение её конкурентоспособных предприятий и дестабилизацию общественно-политической ситуации.

Ярким примером дискриминационной политики является Куба, удерживающая блокаду со стороны своего северного соседа вот уже более 60 лет», – заключил Полянский.



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