В Совбезе ООН Россия отчитала Запад за санкции против Кубы, Сирии и Белоруссии

Некоторые страны Запада препятствуют обеспечению мира и нарушают глобальную безопасность, по собственной инициативе вводя экономические санкции против неугодных государств.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия традиционно руководствуется пониманием того, что санкции Совета безопасности ООН являются единственными легитимными. В этой связи растёт обеспокоенность из-за практики применения отдельными странами и их объединениями односторонних принудительных мер. Мы рассматриваем таковые в качестве прерогативы совета, они создают помехи по обеспечению мира.

Практику задействования таких ограничений трактуем, как ущемление суверенитета государств и вмешательство в их внутренние дела. Тенденция к широкому использованию односторонних санкций подрывает нормы и институты международного права.

Особенно нетерпимой является ситуация, когда отдельные страны, требуя выполнения своих санкционных заявлений, применяют рестрикции в отношении экономических операторов третьих стран, действующих в рамках своего национального законодательства. Такое экстерриториальное применение санкций противоречит элементарным нормам международной законности», – сказал Полянский.