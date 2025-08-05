В Совбезе ООН сравнили Курский рейд ВСУ с Волынской резнёй

Константин Серпилин.  
05.08.2025 22:26
  (Мск) , Нью-Йорк
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


На Украине сохранился дух самого жестокого и оголтелого нацизма, царившего в ОУН-УПА.

Об этом на неформальном заседании Совбеза ООН заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине сохранился дух самого жестокого и оголтелого нацизма, царившего в ОУН-УПА. Об этом...

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Дипломат привёл факты и свидетельства многочисленных преступлений ВСУ в Курской области, среди которых убийства, изнасилования, геноцид, похищение людей, грабёж и мародёрство.

«Сейчас нам удалось добиться освобождения 132 человек, которые серьёзно травмированы. Но около 30 жертв по-прежнему в неволе, они заложники киевского режима, об их участи ничего не известно.

Ни в чём не повинные люди используются в качестве рычага, чтобы выполнить разные задачи. Задаюсь вопросом, насколько наши западные коллеги уделяют внимание положению российских заложников на Украине. Или есть какие-то границы человечности, когда речь о гражданах России?», – возмутился Полянский.

Он подчеркнул, что в связи с преступлениями ВСУ было заведено 611 уголовных дел, и виновные понесут ответственность.

«Некоторые из вас могут думать, что в наше время не может такого происходить, и что нет причин для такой жестокости в отношении мирного населения. Но напротив, ничего удивительного. Чтобы понять, как мыслит украинский агрессор, нужно помнить о резне в Волыни против польского населения украинцами. Даже немецкие нацисты были возмущены жестокостью этих украинцев, и тех, кто совершал эту резню.

Сейчас они являются героями на Украине, и в их честь называют школы и улицы. Так что не удивительно, что нынешнее поколение полностью индоктриновано и пытается повторить то, что совершили их отцы и деды», – добавил он.

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