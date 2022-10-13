В Совбезе Украины анонсировали теракты на газопроводе в РФ

13.10.2022  17:59 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Газ, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Украину ожидает самая сложная зима в условиях потери энергетической мощности, при том, что вопрос с поставками газа со стороны России остаётся открытым.

Об в эфире «Радио НВ» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину ожидает самая сложная зима в условиях потери энергетической мощности, при том, что вопрос...

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«Расчеты, которые давал министр [энергетики] Герман Галущенко за 30%, являются абсолютно некорректными. Это не отвечает действительности. И можно отметить, что приведено в порядок уже абсолютно все, что можно было привести. И не нужно пугать население, что у нас якобы 30% нашей энергетической мощности отсутствует. Это не отвечает действительности. Еще раз говорю. Нужно очень корректно все это отслеживать.

В тот день, когда происходила атака, да, действительно, у нас 30% находились, у них было желание их уничтожить, чтобы они вообще не работали на нашу страну. Мы на сегодняшний день восстановили почти везде, на всех территориях восстановлено энергоснабжение, мы готовились заранее к этим всем процессам, понимаем, что происходит, и не надо пугать людей», – заявил Данилов.

Тем не менее, он добавил, что будет очень сложно.

«Это будет одна из самых сложных зим, которую нам надо пережить. Но я могу отметить, что враг, несмотря на то, что у них стоит в планах уничтожение нашей критической инфраструктуры, и речь идет на сегодняшний день не только об энергетической отрасли, именно об электрике. Речь идет на сегодняшний день о газопроводе.

Мы не исключаем, что РФ может прибегнуть к привычным для себя террористическим актам на территории своей страны по своей газотранспортной системе для того, чтобы обвинить в этом нашу страну», – добавил глава украинского Совбеза.

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