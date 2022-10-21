В Совбезе Украины намерены поссорить Скабееву с собственными внуками

21.10.2022  17:55 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Санкции, Украина
Новости Украины

Введение на Украине санкций против российских телеведущих делается не столько для материальных ограничений, сколько с целью фиксации этих лиц в истории.

Об этом в эфире ICTV заявил секретарь возглавляемого президентом СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Введение на Украине санкций против российских телеведущих делается не столько для материальных ограничений, сколько...

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Ведущая выразила недоумение, как можно конфисковать активы российских телеведущих, если таковых у них на Украине не было.

«По каждому субъекту, по которому сегодня согласно указов 726, 727 президента Украины заводится «санкционное» досье, будем внимательно отслеживать не только Скабеевой связи, контакты, все процессы, которые происходят вокруг этой личности.

Более того, если у этой твари есть какие-то счета за границей, мы будем это отслеживать, и санкционное бюро, которое должно этим вопросом заниматься, оно обязательно всё это отработает.

Более того, если мы этого не будет делать, через определённый промежуток времени дети и внуки Скабеевой будут считать, что у них была хорошая бабушка, которая за мир, любовь, дружбу», – завил Данилов.

«Мы должны исторически оставлять эти процессы, чтобы они были обязательно зафиксированы в истории, потому что это современный фашизм. Ему нет прощение, и все, кто активно принимали участие, они должны для истории, тут разговор не о деньгах идёт, не о какой-то недвижимости.

Все современные фашисты должны стоять на учёте для того, чтобы это в будущем не повторялось нам нужно знать, что было в прошлом», – добавил секретарь Совбеза Украины.

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