В Совете Федерации призвали спокойно относиться к угрозам Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

К угрозам президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России, если та не согласится остановить боевые действия на Украине, нужно относиться без эмоций.

Об этом заявил глава комитета Совфеда РФ по международным делам Григорий Карасин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Во внешней политике и, в частности, в дипломатии всегда лучше быть менее эмоциональным и более рациональным. Поэтому все эмоции, которые сейчас захватили медийное пространство со всякими заявлениями и ссылками на большие имена, на Трампа, надо воспринимать спокойно, — сказал Карасин «Известиям».

Он добавил, что многое покажет анонсированный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию.

«С ним будут контакты, которые покажут, что на самом деле, не для публичного пространства, имеют в виду Соединенные Штаты Америки, каково их отношение к абсолютно деструктивной роли, которую сейчас занимают страны Евросоюза, плотно держащие в руках режим Зеленского. Это всё будет обсуждаться. Я думаю, после этих контактов мы, по крайней мере, узнаем всё по существу. Поэтому надо набраться терпения, спокойствия и меньше поддаваться эмоциям», – призвал политик.

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Лошкарев считает, что администрация Трампа пытается понять, насколько гибка позиция России.

«Есть угрозы расширения санкций, активизации военной активности НАТО на границе с Россией, создания новых механизмов поддержки Украины. Что-то из этого может быть применено, если медийная кампания давления не даст эффекта. Для усиления давления возможны какие-то обвинения в адрес России, включая хакерские атаки», – не исключает Лошкарев.

Экс-глава киевского филиала Института стран СНГ политолог Денис Денисов обращает внимание на примечательную деталь.