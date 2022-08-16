В Совете Федерации анонсировали зачистку Львова

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что спецоперация должна затронуть и западные регионы Украины.

«Любой регион Украины, который не затронет денацификация и демилитаризация все равно останется проектом Анти-Россия.

Туда продолжит поступать летальное вооружение из стран НАТО, оттуда будут прилетать смертоносные «подарки» на освобождённые территории, оттуда будут направляться диверсионные и террористические группы в регионы, очищенные от неонацистов.

Вывод напрашивается сам по себе. Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины», – пояснил Джабаров в распространенном заявлении.