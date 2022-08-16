В Совете Федерации анонсировали зачистку Львова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что спецоперация должна затронуть и западные регионы Украины.
«Любой регион Украины, который не затронет денацификация и демилитаризация все равно останется проектом Анти-Россия.
Туда продолжит поступать летальное вооружение из стран НАТО, оттуда будут прилетать смертоносные «подарки» на освобождённые территории, оттуда будут направляться диверсионные и террористические группы в регионы, очищенные от неонацистов.
Вывод напрашивается сам по себе. Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины», – пояснил Джабаров в распространенном заявлении.
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Он дал понять, что на занятых российской армией территориях будут проводиться референдумы.
«Россия должна раз и навсегда избавить украинский народ от кровавого режима неонацистов в Киеве. А дальше своё будущее освобождённые регионы будут решать самостоятельно в соответствии с волеизъявлением народа», – считает Джабаров.
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