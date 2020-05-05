В Совете Федерации призвали не называть Севастополь – «Севасом»

05.05.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Граждане России, в том числе и жители Севастополя, которые называют город русских моряков сокращенно «Севас», неуважительно к нему относятся. Этот термин унижает великий город с героической историей.

Об этом в эфире интернет-канала ForPost заявила российский сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне это режет слух. Я бы этого не делала. В данном случае, все-таки, источник, в переводе с греческого, мы знаем откуда, мы говорим, царственный, город, достойный поклонения, мы говорим великий и так далее.

Но когда мы говорим уничижительно «Севас», то мне кажется, это неуважение к великому городу. Я, например, точно знаю, что наше отношение к городу, оно, безусловно, ведет нас по жизни, поэтому всякое неуважение, которое мы проявляем в том числе к городу, в котором мы живем, обязательно отразится на нашей судьбе.

Пусть каждый, кто таким образом позволяет себе называть то ли город, то ли улицу, пусть он думает о том, как он живет и что с ним будет дальше», – заявила Алтабаева.