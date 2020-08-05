05.08.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Политика, Россия
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В Совете Федерации сравнили Лукашенко с истеричкой, бьющей посуду


Руководство РФ специально не реагирует на выпады из уст белорусского президента Александра Лукашенко, заявил глава комитета Совета Федерации по иностранным делам Константин Косачев.

Он признался, что сдерживается сам от публикации эмоциональных высказываний в своем блоге.

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«Сколько длится нынешний кризис в отношениях России и Беларуси, столько раз, ежедневно, я пишу комментарии на эту тему. Пишу… и оставляю неопубликованными. Столько хочется сказать! Но, сожалея о несказанном, все равно сдерживаю эмоции – главное, не навредить.

Если в семейной ссоре одна из сторон начинает бить посуду, бить посуду в ответ – наихудшая реакция. Только на потеху соседям. Россия не бьет посуду в нашей семейной ссоре. И слава Богу.

Времена после выборов не за горами. И они обязательно наступят», – написал Косачев.

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