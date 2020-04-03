В Совете Федерации требуют наказать Невзорова за пожелание Путину заразиться коронавирусом

03.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Сенатор Алексей Кондратьев на заседании Совета Федерации потребовал наказать известного в прошлом телеведущего Сергея Невзорова, который накануне в своем видеоблоге выразил злорадство по поводу того, что главврачу московской больницы на Коммунарке Денису Проценко, с которым общался президент Владимир Путин, был подтвержден диагноз коронавирус.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Огромнейшая беда в мировом масштабе, связанная с коронавирусом, обнажила ряд аспектов, которые требуют обсуждения и выработки решений. Прежде всего, это внутреннее информационное поле.

Как известно, буквально в течение последних дней мы оказали помощь материальными средствами для борьбы с коронавирусом США и Италии. Мы отправили своих специалистов. Что же получилось?

С одной стороны, на внутреннем информационном пространстве некие журналисты в виде господина Невзорова, в свое время снявшего удивительнейший фильм-фальшивку о Чеченской войне, дает самые негативные оценки, пытаясь строить из себя истину в последней инстанции, впрямую оскорбляющий нашего президента.

Хочу напомнить для всех, кто меня слышит и сейчас тоже пытается как-то оценивать, – в нашем народе живо завещанное от предков «сам погибай, но товарища выручай». И поэтому на внутреннем поле информации нужно тоже не только бороться с ньюз-фейками, но и в таком негативном ключе тоже обрывать попытки дискредитации действий нашего президента, правительства, властей», – заявил Кондратьев.

Напомним, после посещения президентом Владимиром Путиным больницы в Коммунарке, где проходят лечение инфицированные коронавирусом, Невзоров пожелал, чтобы глава государства заразился опасной инфекцией:

«Потому что, во-первых, в сердца части россиян он заронил робкую, но безумную надежду на то, что вирус в его густой больничной концентрации все-таки способен преодолеть канареечную клеенку и впиться в главные альвеолы страны. И теперь все будут, в общем, с нетерпением отсчитывать, вероятно, недельку и ждать в телевизоре перекошенного Пескова и его трагического сообщения об отмене части плановых встреч, мероприятий и о необходимости накрытия всего Кремля кислородным куполом», – заявлял Невзоров.