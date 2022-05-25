В Совете Федерации упрекнули протеже Путина за тихий интеллигентный голос

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Совет Федерации поддержал сегодня кандидатуру генерал-майора Александра Куренкова на пост главы МЧС России.

На утверждение его представил президент России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«С одной стороны, это командирская уверенность и решительность. А с другой стороны – разумная осмотрительность и человеческая интеллигентность. Другими словами, это тот самый случай, когда под номерной рубашкой кроется образованный ум, а под форменным мундиром бьется благородное сердце», – сказал представлявший кандидата полномочный представитель в СовФеде Артур Муравьев.

Однако на трибуне верхней палаты парламента кандидат «уверенности и решительности» не продемонстрировал. Тихим голосом отвечая на вопросы сенаторов, он постоянно их благодарил и извинялся.

«Александр Вячеславович, пожелание, вам надо командный голос вырабатывать. Чего вам не хватает, это точно», – отметила сенатор Людмила Талабаева.

Отвечая на ее вопрос, Куренков постарался говорить громче, и в зале засмеялись, от чего он смутился и снова стал говорить тише.

К теме своего голоса потенциальный министр вернулся уже после того, как его кандидатура была одобрена.

«Голос у меня командный выработан. Прошу прощения, я смущался, но я могу очень громко говорить. Извините еще раз», – сказал он.

Спустя несколько часов вышел указ президента РФ о назначении его на должность. Владимир Путин лично представил в МЧС нового главу ведомства.

«Александр Вячеславович начал рядовым сотрудником в органах государственной безопасности, длительное время работал в ФСО, последнее место работы – заместитель директора войск Национальной гвардии. Это уровень замминистра. Теперь он поднимется еще на одну ступеньку. Он не карьерист в плохом смысле слова, а наоборот служака, знает дело досконально, умеет погружаться и выстраивать отношения. Я не сомневаюсь, что под его руководством министерство будет развиваться. Мы давно с вами не виделись. Входите в курс дела. Как только необходимость возникнет я вас жду в любой момент», – сказал Путин.

В Сети уже появились фотографии 2015 года, на которых видно, что Куренков сопровождал Путина во время публичных мероприятий. Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев, погибший в прошлом году, также был выходцем из личной охраны президента.