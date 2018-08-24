24.08.2018, Киев, Владимир Гладков
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Крым, Мнение, Спецслужбы, Украина

В советские времена будущие СБУшники боролись с украинизацией в Крыму



Так называемые “антиукраинские настроения” в Крыму начали распространять сотрудники Комитета государственной безопасности во времена СССР.

Об этом в эфире радио «Крым. Реалии» заявил член президиума общества «Просвита», член редколлегии газеты «Крымська свитлыця» Пётр Вольвач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С 1958 года, когда я учился в сельскохозяйственном институте, там не было антиукраинских настроений, и даже бывший секретарь, обком компартии Украины Василий Корнюхов провёл один из пленумов обкомов партии на украинском языке», – сообщил он.

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По мнению Вольвача, антиукраинские настроения в Крыму стали распространять сотрудники КГБ.

«Наступление на сворачивание украинизации началось ещё в те времена, когда сопротивлялись открытию украиноязычных школ и классов. Это всё было инспирировано КГБшниками, будущей СБУ и ФСБшниками», – уверяет он.

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