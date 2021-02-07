В Совфеде гадают, как заставить Зеленского и Дуду ответить за базар

25.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президента Украины Владимира Зеленского необходимо привлечь к международной ответственности за его антироссийские инициативы.

Об этом сегодня на круглом столе в Совете Федерации РФ заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо предусмотреть ответственность за подобного рода неправовое поведение. На днях Владимир Зеленский с президентом Польши заключили соглашение по противодействию «Северному потоку-2». На основании чего они это сделали? Какие есть юридические основания, чтобы они противодействовали завершению строительства этого трубопровода? Необходимо предусмотреть ответственность за подобного рода неправовое поведение со стороны государственных деятелей и политиков разных стран. Необходимо, чтобы наступали последствия», – сказал Мухин.

«Надо пожестче. Те штрафы, которые сейчас предусмотрены законодательством, недостаточны для того, чтобы даже приостановить инициативы наших коллег, которые находятся по ту сторону баррикад. Красные линии уже все пересечены. Мы находимся в состоянии инфраструктурного и даже иногда военного негативного взаимодействия в сочетании с политическим расчеловечиванием», – сказал Мухин.