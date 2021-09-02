В Совфеде известный «айтишник» призвал не дать Западу перепрошить мозги россиянам

Запад пытается сделать россиян врагами своего собственного государства, поскольку не может напасть на РФ напрямую из-за ядерного паритета.

Об этом на заседании Временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета заявил известный российский предприниматель в сфере информационных технологий, член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цель информационной войны – это сделать население врагом своего собственного государства. Потому что напасть извне не даёт ядерный паритет. Как сделать население врагом собственного государства? Перепрошить ему мозги. Для этого нужны две вещи: прямой доступ к населению и наличие каких-то проблем, которые можно расчесать, преувеличить. Проблемы в государстве всегда есть, а прямой доступ обеспечивается сейчас с помощью цифровых технологий.

Более того, этот прямой доступ усиливается. Его, во-первых, в цифровом пространстве пытаются всё время зашифровать максимально коммуникации, чтобы никто в середине, например, государственный провайдер, не видел, что условный Facebook говорит нашим пользователям.

И более того, сама идея спутникового интернета, интернета с неба, который продвигает Маск и другие, это делается не для того, чтобы сделать удобно какой-то бабушке в нашей сибирской деревне. Это делается для того, чтобы этот доступ пропагандистов к нашему населению оттуда уже никто не мог перехватить, никакой национальный провайдер.

Потому что пока оно бежит по земле, здесь всё-таки наши провайдеры многослойные могут что-то делать и сейчас делается, те технологии, с помощью которых сейчас был замедлен Twitter, после чего он хоть как-то начал удалять плохой контент», – рассказал Ашманов.

«Следующий шаг – окончательно зашифровать все коммуникации и налить интернет сверху. Над этими проектами нужно очень серьёзно задуматься, то есть, не давать частот, подумать, как этому можем препятствовать или как мы можем запустить свои спутники, которые вытеснят эту услугу.

Нам нужно что-то делать с импортозамещением, потому что иначе, если мы разовьём интернет-экономику, цифровую экономику в таком формате, она просто будет принадлежать не нам, это будут другие хозяева нашей цифровой экономики», – объяснил советник.