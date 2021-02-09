В Совфеде хотят узаконить категорию граждан «Дети войны»

09.02.2021, Москва, Владимир Гладков

В России прорабатывают концепцию вопроса узаконивания категории граждан «Дети войны» для дальнейшего обеспечения социальной поддержкой.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил первый зампред Комитета совета федерации по обороне и безопасности Александр Ракитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В период подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне принят ряд законов, касающихся дополнительной социальной поддержки ветеранов ВОВ и членов их семей.

В частности, 30 апреля 2019 года федеральным законом №66 установлено, что начисление пенсий участников ВОВ производится без понижающего коэффициента, который применяется к военнослужащим. А в конце прошлого года лица, которые награждены знаком «Житель осаждённого Севастополя», также были отнесены к ветеранам ВОВ, и, соответственно, все социальные льготы и гарантии, которые определены законом, к ним относятся тоже.

С точки зрения вдов ветеранов ВОВ, все эти льготы распространяются на них в полном объёме», – заявил сенатор.

«В настоящее время законодательством не установлена такая категория граждан «Дети войны», но концептуально этот вопрос прорабатывается», – добавил Ракитин.