В Совфеде нашли страну СНГ, где открывают русские университеты и театры

02.11.2022  20:51 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, СНГ


Россию и Туркменистан связывают «глубокая история, общность цивилизационных корней и мировоззренческих установок, традиции, обычаи, основанные на идеалах мира, добра и справедливости».

Об этом сегодня, выступая в Совете Федерации РФ заявил председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россию и Туркменистан связывают «глубокая история, общность цивилизационных корней и мировоззренческих установок, традиции, обычаи,...

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«Хотел бы особо подчеркнуть высокоуважительное отношение к русскому языку, литературе, культурным и духовным ценностям русского народа в Туркменистане. В стране сегодня работают десятки школ с преподаванием на русском языке, функционирует единственная в своем роде туркмено-российская школа имени Пушкина. Русский язык преподается во всех среднеобразовательных учреждениях и вузах. Мы работаем над проектированием и строительством Русского драматического театра в Ашхабаде. Обсуждаем вопросы, связанные с созданием туркмено-российского университета», – сказал Бердымухамедов.

Он поблагодарил Россию за сохранение памяти великого туркменского философа Махтумкули Фраги в памятниках и названиях улиц и выразил надежду на межпарламентское взаимодействия на культурно-гуманитарном треке.

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