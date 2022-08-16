В Совфеде не согласились с крымским спикером в оценке диверсии под Джанкоем

16.08.2022  18:54 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Терроризм, Украина
Новости Украины

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал сегодняшнюю украинскую диверсию под Джанкоем «мелкой пакостью».

В Москве с такой оценкой не согласились, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал сегодняшнюю украинскую диверсию под Джанкоем «мелкой пакостью». В...

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«Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости… У тех, кто администрирует Украину, отсутствуют какие-либо нравственные и моральные принципы. Если надо, они взорвут и Запорожскую АЭС, и все остальные АЭС, превратив Украину в радиоактивную пустыню…

Пока что они принимают решения в комфортных офисах, встречают иностранные делегации, ходят по хорошим ресторанам, а беда происходит где-то далеко, на безопасном от них расстоянии. Наверное, сохранять их в таком комфорте — слишком большая роскошь. Наступил момент, когда нужно ударить», – считает Константинов.

Сенатор Андрей Клишас со спикером Госсовета Крыма не согласился в оценке ущерба от украинских диверсий на полуострове, но тоже признал необходимость ответа Украине.

«Это не «мелкие пакости», это нападение на нашу страну – с попыткой уничтожения гражданской инфраструктуры и нанесения максимального ущерба, в том числе мирному населению Крыма, – подчеркнул сенатор в своем телеграм-канале. – Попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций неонацистов должна быть жестко пресечена. Ответные удары России должны быть очень убедительны. Речь идет о защите нашего суверенитета».

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