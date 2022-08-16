В Совфеде не согласились с крымским спикером в оценке диверсии под Джанкоем

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал сегодняшнюю украинскую диверсию под Джанкоем «мелкой пакостью».

В Москве с такой оценкой не согласились, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости… У тех, кто администрирует Украину, отсутствуют какие-либо нравственные и моральные принципы. Если надо, они взорвут и Запорожскую АЭС, и все остальные АЭС, превратив Украину в радиоактивную пустыню…

Пока что они принимают решения в комфортных офисах, встречают иностранные делегации, ходят по хорошим ресторанам, а беда происходит где-то далеко, на безопасном от них расстоянии. Наверное, сохранять их в таком комфорте — слишком большая роскошь. Наступил момент, когда нужно ударить», – считает Константинов.