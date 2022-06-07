В Совфеде обсудили господдержку отечественного судостроения – есть вопросы к Минфину

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Ориентация на отечественный потенциал – приоритетная задача для судостроительной и судоремонтной промышленности РФ.

Об этом на заседании Совета Федерации рассуждали ведущие российские эксперты и представители региональных органов государственной власти, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На встрече поднимали вопросы импортозамещения, финансирования и модернизации мощностей, разработки и реализации серийных проектов в судоремонтной отрасли – наиболее уязвимой судопромышленной области в условиях санкций.

«До последнего времени порядка 15% рыболовных судов осуществляло судоремонты на отечественных предприятиях, большинство – за рубежом. И, исходя из текущей ситуации, (судоремонтная отрасль – ред.) будет, по различным причинам, продвигаться в сторону РФ», – докладывает заместитель начальника управления международного сотрудничества Федерального агентства по рыболовству Дмитрий Кременюк.

Он соглашается с коллегами, подчеркивая необходимость сооружения корабельных доков для гражданского крупнотоннажного флота.

«На 103 отечественных предприятиях основной проблемой является наличие доков. Когда очередь достигает 3–4 месяцев ожидания ремонта, [выпадает] из экономической жизни судовладелец. Речь идет о плановых ремонтах, которые необходимо делать каждый пять лет с докованием – и каждые 2,5 года. Естественно, гражданский судоремонт, в некотором смысле, не является приоритетом. Конкурировать не приходится, но складываем очередь с военными коллегами. Проблема существует», – подтверждает Кременюк.

Заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Алексей Исачкин сообщает, что на сегодняшний день, разрабатывается комплекс мер по импортозамещению в судоремонтной отрасли.

«Мощности – мощностями, а еще необходимо обеспечить достаточный объем судового комплектующего оборудования. У нас, в виду санкционного давления, перечень возможностей зарубежных поставок вновь несколько сузился. Мы с ведущими предприятиями отрасли провели комплексный анализ тех судов, которые сейчас строятся и попадают в определенную зависимость, сформировали перечень из 60 позиций, которые необходимо сейчас в оперативном порядке рассмотреть и реализовать. В рамках этого перечня заявили о дополнительной потребности в 2022 году в 7 миллиардов рублей на это мероприятие. С Минфином прорабатываем этот механизм, есть понимание со стороны коллег. Прорабатываем отдельные постановления по этой мере поддержки, чтобы реализация этой меры была направлена как на создание судового комплектующего оборудования, так и обеспечении его серийного выпуска в последующем», – добавляет Исачкин.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов процитировал фрагмент из материала Минфина РФ к текущему совещанию.

«Касательно нулевого НДС. Это – к вопросу о том, кто за что. Вот, коллеги из Минфина, буквально прямо перед самим совещанием, сообщили нам, что «все заняты и некого направить». А зря. Цитирую: «Отметим, что потери федерального бюджета, в случае принятия предложения об установлении налоговой ставки на НДС на реализацию работ по обслуживанию, ремонту судов, при увеличении доли указанных работ, осуществляемых российскими судоремонтными предприятиями, например, до 60% от возможного потенциального объема, потери бюджета, могут составить более 150 млрд. в год». То есть, Минфин видит в этом фактор, работающий против принятия этого предложения. Я к коллегам из Минфина обращаюсь заочно. Сначала нужно до 60% еще добежать! Притом, что мы говорим там «15%», где-то – «30%» по отдельным позициям. А если 100%? Будет еще больше, чем 150 млдр. выпадающих доходов. А то, что это будут доходы в бюджет – региональный и федеральный? А то, что это будет развитие нашей промышленности? То есть, это не берется в расчет? Логика очень простая: если мы простимулируем нашу промышленность, то у нас повысятся выпадающие доходы. Странная логика. Доходы, которые еще нужно заработать, чтобы они еще появились. Из которых – этот налог будет выплачиваться. Точнее, выплачивался бы. То есть, давайте дальше стимулировать норвежскую или южнокорейскую судостроительную и судоремонтную промышленность? Не хочу никого обижать, история – многоликое дело, но некоторые страны, которые сейчас являются лидерами мирового судостроения, тринадцать лет назад не существовало еще. А сегодня это – лидер. Где размещаются заказы наших заказчиков. А у наших финансовых властей логика такая: «Давайте ничего не будем делать, стимулировать не будем, потому что выпадающие доходы». Да и вообще, пишут дальше, что «НДС – не главный фактор». Главное – цены на продукцию. Давайте, значит, ничего не делать и ждать, пока понизятся цены?!» – возмущался сенатор.