В Совфеде объяснили, чем Россия отличается от мракобесов из США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на русофобскую истерию и активное принуждение всего мира к введению гибельных антироссийских санкций, США продолжают цинично наращивать торговлю с РФ.

Об этом в ходе брифинга рассказал председатель Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Вас не смущает, что многие наши азиатские партнёры поддерживают связи с США и ЕС, соблюдают наложенные ими санкции в отношении России, голосуют против нас в ООН?», – поинтересовалась ведущая.

«Мы – за равноправное уважительное сотрудничество. Если кто не в курсе, то американцы увеличивают, где только могут, товарооборот с Россией. Я смотрел статистку конца 2022 года в сравнении с началом 2022 и 2021 годом – растёт же. Они очень чётко регулируют эти санкции. То, что они не могут не купить у нас, они покупают. И на это место они для себя правила меняют. А то, что им не выгодно, чтобы другие у нас покупали, они там прикручивают. Но при этом торгово-экономический оборот не прекращён, и дипломатические отношения сохраняются. Просто вашингтонский обком по-хамски себя ведёт», – пояснил Климов.

Он подчеркнул, что при таком раскладе не стоит винить другие страны за продолжение торговли с США.

«Они считают нас своими противниками, записали это в своём законе, занимаются прямым продвижением своего тезиса о стратегическом поражении России. И при этом продолжается товарообмен. Почему мы в этом случае должны удивляться, что есть товарообмен между США и Китаем или Индией? В этом нет ничего сверхъестественного», – добавил сенатор.

Климов отметил, что таким поведением Вашингтон сильно дискредитирует себя на мировой арене.

«Но другое дело, все эти страны должны иметь в виду – то, что американцы сделали с нашими активами, которые находились в их юрисдикции, может произойти в любую секунду с любым государством. Нет веры ни доллару, ни американским законам, ни американским гарантиям. Надо это понимать, когда ведёшь дело с такими мошенниками, хулиганами, а то и военными преступниками. Но делать вывод, что если они торгуют с США, то что-то уже делают не так, неправильно. Мы же не о бойкоте США ведём речь. Это они о бойкоте Кубы, Ирана, России. А мы – про другое, про нормальное взаимовыгодное сотрудничество на основании общепринятых норм международного права. Этим мы и отличаемся от этих мракобесов», – подытожил он.