В Совфеде объявили абсолютно бесполезными переговоры с Западом

Владимир Гладков.  
27.02.2023 21:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


США и подконтрольные им политики из других стран фактически являются Империей лжи, которая добивается уничтожения России, и с которой бесполезно вести переговоры.

Об этом в ходе брифинга рассказал председатель Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США и подконтрольные им политики из других стран фактически являются Империей лжи, которая добивается...

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«Вопрос от «Sputnik Беларусь». Почему происходящие события в России, и её стратегическом партнёре с Беларусью, на Западе подаются исключительно в негативном ключе? Как пробить этот железный информационный занавес, и возможно ли переломить этот вопрос на уровне парламентского взаимодействия?», – процитировала ведущая.

«Мы говорим, и это не фигура речи, о существовании так называемой Империи лжи. Столица Империи лжи находится в Вашингтоне, и она препарирует факты, создаёт фейки, и в результате пытается влиять на всё остальное человечество. Где-то грубо, где-то – потоньше.

Наивно думать, что эта Империя лжи, которая контролирует до трёх четвертей СМИ и социальных сетей в мире, глупо было бы полагать, что она вдруг пойдёт навстречу Республике Беларусь или Российской Федерации.

Даже если предположить, что какое-то государство поклялось в верности этой Империи лжи, она и по отношении к этому государству будет проводить ту политику, которую считает необходимой, хоть они и числятся союзниками.

Поэтому наивно ждать, что от каких-то переговоров сменят гнев на милость. Как наивно и полагать, что мы вдруг нажмём на какую-то волшебную кнопку, и нас услышит весь мир. Такого не будет», – сказал Климов.

Он рассказал, что российские парламентарии делают многое для укрепления сотрудничества с другими странами.

«Но мы проводим систематические брифинги с нашими коллегами и с представителями других ответственных политических сил очень разных государств, в том числе и европейских. Мы также разговариваем с Латинской Америкой, Азией, Африкой.

И во время этих брифингов мы даём возможность получать информацию не только от партийных функционеров этих стран. Они туда приглашают своих национальных журналистов, которые получают возможность черпать информацию через нас.

Потому что, если вы проанализируете то, что перепечатывается в национальных изданиях даже стран, далёких от НАТО, то это перепечатки всё тех же продуктов Империи лжи. А она пока существует, и будет делать всё, что выгодно им и не выгодно нам, потому что их цель – наше уничтожение», – подытожил сенатор.

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