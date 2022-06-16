В Совфеде объявили о формировании единого реестра иноагентов

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Иностранным агентам на территории России будет запрещено осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для этой категории российских граждан.

Об этом в рамках пресс-конференции в Москве заявил первый заместитель председателя Комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркивает, что в условиях вооруженного противостояния с Западом, для России жизненно необходимо защитить информационное пространство.

«Продолжающиеся попытки вмешательства во внутренние дела России диктуют необходимость дальнейшего развития правовых механизмов регулирования деятельности иностранных агентов. Это требуется для защиты суверенитета РФ и обеспечения безопасности страны и наших граждан. Именно на это направлен прошедший первое чтение в Госдуме проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», – поясняет Джабаров.

По его словам, предлагаемый законопроект способен значительно повысить прозрачность деятельности иноагентов.

«Предлагаемые нововведения упростят для граждан получение информации о том, кто и какой политической деятельностью занимается за счет иностранного финансирования. На это направлено предложение о создании единого реестра иноагентов вместо существующих сейчас четырех. Предполагается уточненный механизм определения наличия иностранного влияния и конкретизируется понятие политической деятельности. Законопроект разъясняет процедуру включения и исключения из реестра, а также оговариваются обязанности иностранных агентов, накладывая на них ограничения, фиксируется ответственность за нарушение требований законодательства», – рассказал зампред.

В качестве наглядного примера успешного предупреждения РФ провокаций со стороны СМИ-иноагентов, сенатор привел сложившуюся обстановку на прошлогодних выборах депутатов в Госдуму.

Джабаров отметил особую важность создания единого реестра иноагентов, сведения о которых будут доступны каждому жителю страны.

«Для информирования граждан России о том, какие организации и лица являются иностранными агентами, предусматривается введение реестра, содержащего также информацию о том, кто аффилирован с иноагентами. Иностранные агенты обязаны сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти, к которым они обращаются, лоббируя свои интересы. Также обязаны маркировать производимые материалы», – указал он.

Сенатор подчеркнул, что немаловажным вопросом является и ограждение подрастающего поколения от прозападной пропаганды. Также он отметил неправомерность инвестирования аноагентов объектами стратегического управления.

«Иностранным агентам запрещено осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, производить информационную продукцию для этой категории наших граждан. Также на иностранных агентов предлагается распространить ограничения, связанные с инвестированием хозяйственным сообществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Процесс уточнения законодательства об иноагентах требует точечной актуализации и отдельных законодательных актов», – добавил зампредседателя Комитета РФ по международным делам.