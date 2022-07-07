В Совфеде объявили Западу войну за нападки на суверенитет России

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Главная угроза суверенитету России исходит от США.

Об этом сегодня на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета сказал ее председатель Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Материалы комиссии неопровержимо доказывают, что в последние десятилетия основные угрозы российскому суверенитету исходили из США и их сателлитов, в первую очередь, входящих в агрессивный военный блок НАТО. В Вашингтоне уверены, что именно независимая стабильная и сильная Россия является главным препятствием сохранению глобального господства США, их опасной имперской неоколониальной политике. Отсюда и попытки США любой ценой ослабить наш суверенитет, расшатать политическую систему российского государства, Расколоть наше общество, чтобы, как они говорят, не дать России одержать победу (это цитата). Поэтому наша задача – должным образом укреплять российский суверенитет на основе отечественной Конституции и в полном соответствии с нормами международного права», – сказал Климов.