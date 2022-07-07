В Совфеде объявили Западу войну за нападки на суверенитет России

07.07.2022  19:58 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Главная угроза суверенитету России исходит от США.

Об этом сегодня на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета сказал ее председатель Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главная угроза суверенитету России исходит от США. Об этом сегодня на заседании временной комиссии...

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«Материалы комиссии неопровержимо доказывают, что в последние десятилетия основные угрозы российскому суверенитету исходили из США и их сателлитов, в первую очередь, входящих в агрессивный военный блок НАТО.

В Вашингтоне уверены, что именно независимая стабильная и сильная Россия является главным препятствием сохранению глобального господства США, их опасной имперской неоколониальной политике. Отсюда и попытки США любой ценой ослабить наш суверенитет, расшатать политическую систему российского государства, Расколоть наше общество, чтобы, как они говорят, не дать России одержать победу (это цитата).

Поэтому наша задача – должным образом укреплять российский суверенитет на основе отечественной Конституции и в полном соответствии с нормами международного права», – сказал Климов.

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