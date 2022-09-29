В Совфеде потребовали пересмотреть кадровую политику в государственных СМИ

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С целью пресечения распространения западной пропаганды по примеру информационных атак в отношении прошедших референдумов, следует в корне пересмотреть кадровую политику СМИ, в первую очередь, государственных, где зачастую не всегда понятно, на кого эти люди работают.

Об этом в эфире «Вместе-РФ» рассказал председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще, это вмешательство началось еще в июле. Тогда из Вашингтона, Лондона, Брюсселя начали истерить по поводу того, что «все это – незаконно», «противоречит Уставу ООН», что, кстати, вранье само по себе, что сами референдумы будут под какими-то дулами проведены – в таком духе все это шло. Причем, заметьте: это продолжалось несколько месяцев, а когда сами референдумы начались, то на порядок выросло количество фейков, грозных заявлений с той стороны, и, естественно, усилилась работа иноагентов. В том числе, таких СМИ-иноагентов, как тот же «Голос Америки», «Радио Свобода» и т.д. Поэтому здесь, по большому счету, ничего удивительного и неожиданного для нас нет. Для нашей комиссии сенаторской, во всяком случае. Предупреждали об этом еще в июле, наши предположения сбываются в полном объеме», – поделился эксперт.

Он подчеркнул необходимость переосмыслить кадровую политику в области массмедиа, качественно реформировать систему подготовки специалистов, а также проанализировать деятельность подозрительных источников.

«Работу наших СМИ, в особенности тех, что имеют государственное участие, нужно не просто усиливать, но и качественно менять. События последних нескольких лет, особенно этого года, показали, что даже в среде журналистов, людей, которые на переднем крае находятся этого информационного фронта гибридной тотальной войны против нас, есть немало лиц, в особенности, среди молодого поколения, которые непонятно на кого вообще работают. С этим нужно серьезно разбираться. Это обсуждалось, об этом говорили в докладах, в том числе, в их закрытых частях, некоторые факты сегодня становятся достоянием нашего общества. Здесь очень важно пересмотреть кадровую политику в этой сфере, систему подготовки кадров, особенно в государственных СМИ. Да и вообще стили и методы некоторых СМИ подлежат очень серьезному анализу и совершенствованию», – подытожил сенатор.