В Совфеде предлагают ввести понятие Русский мир в концепцию безопасности
В утверждённую указом президента РФ Владимира Путина Стратегию национальной безопасности Российской Федерации в части защиты государственного суверенитета стоило бы ввести понятие «Русский мир».
Об этом во время заседания Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета рассказал директор Института Европы РАН Алексей Громыко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Единственное, что могло бы прозвучать в этом разделе и уместно для него, то, что мне не хватило, это понятие Русского мира, который в философском и прикладном плане давно проработан, это есть и в книгах, фонд «Русский миру» работает уже много лет. Мне кажется, то, что было нащупано в своё время в мировоззрении новой России, среди прочего это концепция Русского мира, но здесь это понятие не звучит. Но и мне лично кажется, что из-за внешнего влияния, у нас, по крайней мере – пока, нет реальной угрозы утраты культурного суверенитета.
В Концепции об этом сказано, но, в то же самое время, я понимаю, что в стратегическом плане и в превентивном озабоченность по этому поводу вполне уместна и оправдана. Тем более, что ситуация с гуманитарным образованием в России с нравственными устоями нашего общества, к сожалению, далека от идеальной. Кстати, что показывает и отношение значительной нашей части населения к вопросу вакцинации», – обосновал Громыко.
В свою очередь заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов возразил коллеге, что фактически в документе предусмотрено данное понятие, хоть и без использования прямого термина.
«Очень фактурно сегодня прозвучал в контексте публикации президента об историческом единстве русских и украинцев. Здесь говорилось о Русском мире, настолько он представлен в Стратегии, мы считаем, что, если не использовался прямой термин Русский мир, то он здесь прозвучал. Причём, в нужном контексте – в контексте раздела, посвящённого стратегической стабильности и взаимовыгодному международному сотрудничеству», – аргументировал Гаврилов.
«В пункте 17 Стратегии говорится, что действия некоторых стран, направленные на инспирирование в СНГ дезинтеграционных процессов в целях разрушения связи России с её традиционными союзниками. Важно отметить, что юридически, терминологически подобные дестабилизирущие воздействия, конечно, не описываются непосредственно вмешательством во внутренние дела РФ. И, тем не менее, практически невозможно отрицать, что такие интрузивные шаги, принимающие порой форму беспардонного геополитического инженеринга, имеют весьма ощутимую болезненную проекцию на нашу страну, провоцируют угрозы национальной безопасности», – добавил сотрудник МИД РФ.
Спасибо!
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