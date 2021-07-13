В Совфеде предлагают ввести понятие Русский мир в концепцию безопасности

В утверждённую указом президента РФ Владимира Путина Стратегию национальной безопасности Российской Федерации в части защиты государственного суверенитета стоило бы ввести понятие «Русский мир».

Об этом во время заседания Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета рассказал директор Института Европы РАН Алексей Громыко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, что могло бы прозвучать в этом разделе и уместно для него, то, что мне не хватило, это понятие Русского мира, который в философском и прикладном плане давно проработан, это есть и в книгах, фонд «Русский миру» работает уже много лет. Мне кажется, то, что было нащупано в своё время в мировоззрении новой России, среди прочего это концепция Русского мира, но здесь это понятие не звучит. Но и мне лично кажется, что из-за внешнего влияния, у нас, по крайней мере – пока, нет реальной угрозы утраты культурного суверенитета.

В Концепции об этом сказано, но, в то же самое время, я понимаю, что в стратегическом плане и в превентивном озабоченность по этому поводу вполне уместна и оправдана. Тем более, что ситуация с гуманитарным образованием в России с нравственными устоями нашего общества, к сожалению, далека от идеальной. Кстати, что показывает и отношение значительной нашей части населения к вопросу вакцинации», – обосновал Громыко.