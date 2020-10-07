В Совфеде придумали эффективный ответ на беспредел западных интернет-гигантов

07.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Видеохостинг «YouTube» и другие западные социальные сети, осуществляющие цензуру русскоязычного контента, тем самым нарушают конституционные права граждан РФ.

К такому выводу пришли эксперты в ходе круглого стола, посвященного вопросам законодательного обеспечения интересов России в глобальном и локальном интернет-пространстве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, всё чаще в последнее время стали появляться факты избирательного отношения иностранных цифровых платформа к размещаемым на них русскоязычному контенту.

За последние несколько лет около двухсот русскоязычных телеканалов включены видео хостингом «YouTube» в так называемый чёрный список. Вопреки декларированным целям о защите свободы слова, компания удаляет контент или блокирует вещания телеканалов или информационных агентств», – заявила первый зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

«Администрация видиохостинга в своих ответах не пояснила, какие правила были нарушены, и что послужило причиной блокировки и удаления российских СМИ, а в ответах фигурировала стандартная формулировка: «В соответствии с принципами сообщества и условиями пользования YouTube», – отметила эксперт.

Она добавила, что указанные действия со стороны видеохостинга «YouTube» нарушает право граждан РФ на свободу слова.

«Напомню, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова, право свободно получать, передавать, производить и распространять информацию любым способом». За исключением сведений, составляющих государственную тайну.

В Российской Федерации цензура запрещена и, как представляется, блокирование интернет-вещания может представляться как нарушение прав как представителей СМИ, так и пользователей информации», – подчеркнула Рукавишникова.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась тем, что «YouTube» блокирует произведённые в России фильмы, вследствие чего они несут финансовые и имиджевые издержки.

«Если размещается фильм, который готовится десятками журналистов и в который вкладываются деньги, это в том числе могут быть и бюджетные деньги, и пожертвования. Этот фильм создаётся на реальных событиях и вынашивается авторами, и потом вдруг размещённый к какому-то условно важному событию, условно я имею в виду не о конкретной истории, он блокируется «YouTube».

Простите меня, тут вопрос не только о возобновлении возможности его показа на этой платформе. Здесь нужно ещё просчитывать издержки, которые понесли авторы этого фильма. Это и финансовые издержки, и имиджевые издержки, которые так же являются финансовыми издержками. У нас должен быть и технический механизм реагирования, и в том числе просчёт каких-то штрафных санкций», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что России стоит создать механизм, при котором будет производиться подсчёт издержек авторов контента в связи с противоправными действиями «YouTube», для востребования их компенсации.

«Потому люди могут полгода, а иногда и год тратят на создания документального фильма и произведения. Их деньги и сила, а сила это тоже имеет материальную стоимость. А потом просто принимается ангажированное решение, нажимается кнопка, и этот фильм невозможно посмотреть.

При этом те же самые люди и те же самые структуры, которые блокируют один фильм, начинают использовать технические возможности для накрутки и продвижения того самого фильма или контента, который они считают важным и нужным.

Поэтому нужно закладывать и финансовый компонент – штрафные санкции. Просто поговорить с теми людьми и с теми структурами, которые стали жертвами этой ситуации, чтобы они дали финансовый расклад, сколько издержек и какие издержки они понесли. На Западе очень любят считать деньги, давайте им поможем», – призвала Захарова.

С ней согласился член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, по мнению которого, иностранные компании, которые зарабатывают в России, должны иметь свои представительские офисы

«Мы видим, что другие страны выставляют жесткие требования к социальным сетям, и те их выполняют, я сейчас говорю о странах европейских. Не стесняются штрафовать Google, Facebook на сотни миллионов евро, при этом государства ЕС не прибегают к блокировке сетей и затруднению доступа, как некоторые коллеги мои предлагают. Главный инструмент давления на социальные сети в ЕС – это угроза их доходам, и этот инструмент работает.

Как известно, во всех странах велосипеды работают одинаково, поэтому нет необходимости каждому государству изобретать свою форму педали. Мы тоже можем оказывать воздействие на доходы зарубежных сетей, которые не хотят выполнять российское законодательство и исповедуют фактически правовой нигилизм. И это воздействие будет эффективно.

Я глубоко убежден, как только наши госкомпании, компании с госучастием перестанут или сократят свои рекламные бюджеты, я уверен, что социальные сети заметят. Старый сексистский принцип – кто девушку ужинает, тот ее и танцует, хорошо работает с капиталистическими корпорациями как раз», – заявил Горелкин.

«Надо четко сформулировать минимальный набор базовых требований. В моем понимании их два: первое – это локализация персональных данных. Об этом, как известно, закон принят уже давно.

Второе – это открытие полноценных представительств социальных сетей в России, потому что сегодня не с кем разговаривать. По сути, и это обязательно нужно прописать в законе. Только при выполнении этих двух базовых условий социальные сети могут рассчитывать спокойно зарабатывать в нашей стране и иметь право на различные прямые, косвенные государственные контракты, иметь право работать в России в конечном итоге», – добавил эксперт.

При этом любые способы воздействия, кроме финансовых, он назвал наименее эффективными.

«Что касается предложения блокировать социальные сети или затруднять к ним доступ, то это сегодня, как мы понимаем, технически трудноосуществимо, и кейс с «Telegram» нам это подтверждает. Это против интересов наших граждан и магистральной линии развития нашего общества. Еще раз подчеркну единственный эффективный способ для законодательства – это воздействие на их бухгалтерию. Я думаю, в этом направлении мы должны действовать и работать», – заключил Горелкин.