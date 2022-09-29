В Совфеде призвали граждан России настроиться на режим «активной обороны»

29.09.2022  23:57 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Информвойна, Политические диверсии, Россия, США


США уже в 2017 году приняли законодательные нормы для начала активной фазы информационной борьбы против России.

Об этом в эфире «Вместе-РФ» напомнил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США уже в 2017 году приняли законодательные нормы для начала активной фазы информационной борьбы...

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«Наша комиссия уже пять лет об этом говорит, начиная с 2017 года. Через несколько месяцев после формирования нашей комиссии вступил в силу американский закон PL115-44 «О сдерживании противников Америки», и там на первом месте – Россия. Все это было ожидаемо», – призвал Климов.

По его словам, в американском Центре управления информационными атаками «вспомогательные отделения» находятся под руководством Лондона и Брюсселя, а киевский режим считается «региональным подразделением» и возглавляется Вашингтоном.

«Нужно настроиться на серьезную последовательную работу и по предотвращению любых форм вмешательства, и по «активной обороне». «Активная оборона», в том числе, в условиях информационной войны, значит очень многое, а порой имеет решающее значение», – подытожил сенатор.

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