В Совфеде призвали покончить с иностранным вмешательством в избирательные процессы

13.05.2021, Санкт-Петербург , Владимир Гладков

Курируемые западными правительствами международные структуры и организации продолжают вмешиваться во внутренние дела других стран, совершая госперевороты и угрожая существованию их государственности.

Об этом в ходе выездного заседания Комитета СФ по международным делам заявил председатель Комитета Григорий Карасин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В сентябре 2021 года состоятся выборы в Госдуму. Президентом Владимиром Путиным неоднократно ставилась задача обеспечения честности и прозрачности предстоящей избирательной кампании. Он выразил уверенность, что граждане России смогут сделать свой выбор без услужливых и зачастую опасных, несущих раздор в обществе, подсказок извне. Это очень важно для нас.

На выборы, естественно, будут приглашены международные наблюдатели. Их работа является органичной частью избирательного процесса в РФ. Но наша традиционная открытость не должна допускать политических игр, навязанных извне.

Мы знаем о фактах, когда в угоду внешнеполитической конъюнктуре некоторые наблюдательные миссии транслируют заранее подготовленные политизированные оценки, и они в дальнейшем разыгрываются для вмешательства во внутренние дела нашей страны», – сказал он.

Григорий Карасин отметил, что со временем эта проблема только усилилась – сегодня международные наблюдательные институты уже открыто используют для осуществления давления и вмешательства во внутренние дела государств.

«Эти вопросы стали лишь боле актуальными. Институт международного наблюдения за выборами часто становится инструментом внешнего давления на конкретные страны. Для этого некоторые страны стремятся использовать его как искусственный катализатор нужных им и опасных для государственности внутренних процессов, массовых несанкционированных акций, и государственных переворотов и внешней легитимизации псевдопобедителей. Мы регулярно наблюдаем, как международные миссии осознанно выходят за пределы своих полномочий и дают произвольные оценки соблюдению прав человека в принципе. В этом ведущую роль продолжает играть Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Претензии ими, как правило, выдвигаются в зависимости от политического исхода выборов», – добавил председатель.

Он подчеркнул, что России пора предпринять соответствующие меры и лишить эти наблюдательные структуры международной монополии.

«Скажем прямо – Бюро предпочитает закрывать глаза на недостатки в электоральной системе стран Запада, а итоги выборов в европейских странах и США, несмотря на очевидные и серьёзные проблемы, подаёт явно в некритическом ключе. Это свидетельствует о продолжении практики двойных стандартов. В сложившихся условиях мы вправе ожидать от БДИПЧ осознанных позитивных сдвигов. Нам нужно корректировать подходы к институту международного наблюдения за выборами, а в перспективе подвергнуть взыскательному анализу международную монополию БДИПЧ на оценку их результатов», – резюмировал Карасин.