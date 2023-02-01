В Совфеде призвали вызволить беженцев из гетто

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Беженцы с Донбасса и Украины не могут в полной мере социализироваться, проживая в пунктах временного размещения (ПВР).

Об этом сегодня в Совете Федерации заявила сенатор Ольга Забралова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Анализ потребностей граждан, находящихся в ПВР выявил наличие запроса на социализацию и самостоятельное проживание вне ПВР, потому что они как правило территориально удалены от города, находятся в сельской местности, что значительно ограничивает круг общения, устройство детей в сады и школы, главное, снижает возможности трудоустройства. Граждане выражают готовность переезда в арендованные квартиры, готовы трудоустроиться и проживать самостоятельно при условии компенсации стоимости аренды жилья», – сказала Забралова.

По ее словам, практика льготной аренды жилья уже введена в Московской и Нижегородской областях. Там 96% беженцев уже трудоустроены. Тогда как среди проживающих в ПВР доля трудоустроенных составляет 22%.

Инициативу горячо поддержала спикер Валентина Матвиенко.

«Мы видим, что происходит в Европе. Беженцы с Украины сегодня являются там нежеланными гостями. Их выселяют, перестают платить пособия. Мы же относимся по-другому. Это наши граждане, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и безусловно нужно отработать систему их социализации», – сказала Матвиенко.

Она призвала сенаторов проводить такую политику в регионах и позаботиться об обеспечении беженцев услугами всей социальной инфраструктуры России.

«Чтобы никто из беженцев не мог сказать, что здесь их не ждали», – подытожила Матвиенко.