В Совфеде прокомментировали теракт против ректора университета в Херсоне

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Новости Украины

В преддверии запланированных референдумов о воссоединении Херсонской и Запорожской областей с Россией, киевские экстремисты усилили в регионах «охоту» на жителей с активной гражданской позицией, которые идентифицируют себя частью Русского мира.

Об этом в рамках расширенного заседания мониторинговой группы Временной комиссии Совета Федерации по защите госуверенитета рассказал член Общественной палаты России Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В качестве показательного примера террористической деятельности властей Украины, он привел вчерашний инцидент с подрывом ректора Херсонского государственного университета Татьяны Томилиной в подъезде своего дома. Пострадавшая поднималась в квартиру в сопровождении двух попутчиков – ассистент погиб на месте, еще одна женщина получила ранение.

«Херсонская и Запорожская области полностью подготовились к проведению референдумов, сформированы избирательные комиссии. Желание людей понятно. Я здесь нахожусь, общаюсь с ними, знаю настроения жителей. Именно по этой причине киевский режим развязал террор против территорий, мирных граждан, потому что не умеют работать умно, тонко, им нечего предложить здесь людям, поэтому они каждый день наносят лютые удары по инфраструктуре и по персоналиям. Для меня такая тяжелая история произошла вчера. Дело в том, что в здании Херсонского государственного университета проходил общественный форум «Мы вместе с Россией», где тысяча человек проголосовала за резолюцию о необходимости быть в составе РФ. Собственно, это очевидно. Херсон – русский, основанный Потемкиным, который здесь и похоронен. И вчера вечером в подъезде собственного дома взорвали ректора Херсонского государственного университета Татьяну Юрьевну Томилину. Находится в больнице. Жива, к счастью, но в тяжелом состоянии. Разворотило весь подъезд, три человека пострадали, один – погиб. То есть, это их методы – воздействие на лидеров общественного мнения. Запугивание и прямой террор», – рассказал Малькевич.