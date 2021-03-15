В Совфеде работают над законом о защите русского просвещения от иностранного вмешательства

15.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Москва поставит под контроль все просветительские структуры, которые получают финансирование через иностранные гранты, фонды и посольства.

Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по международным делам заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сенаторская комиссия по защите суверенитета ещё в 2017 году выделила 12 направлений вмешательства во внутренние дела РФ, среди них была и просветительская деятельность, через которую, в том числе, пытаются разрушить наше общество и государство.

Разные «просветители-учителя» более тридцати лет пытаются работать на территории нашей страны, прикрываясь просветительской деятельностью. В их среде есть откровенно криминальные структуры, к примеру, последователи секты «Аум синрикё», чей лидер был казнён в Японии», – сказала она.

Также политик добавила, что иностранные государства через своих агентов влияния навязывают гражданам России свои ценности и порядки, чтобы изменить политическую систему РФ.

«Мы все с вами являемся свидетелями того, как иностранные государства, организации и лица пытаются заниматься в России политическим миссионерством, которые навязывают нам свои ценности и порядки.

Их, безусловно, интересует наше молодое поколение, которое подвержено так называемому «воспитанию», финансирование которого идёт через иностранные гранты, фонды и посольства.

При этом за рубежом не скрывают, что конечная цель таких мероприятий или подобных просветительских акций – изменить политическую систему Российской Федерации», – подчеркнула Афанасьева.

Далее сенатор отметила, что закон будет касаться регулирования организаций и лиц, которые получают финансирования из-за рубежа.

«Мы обращаемся к вам и обращаем ваше внимание на то, что наш законопроект даёт определение просветительской деятельности, при этом не запрещает никому заниматься такой просветительской деятельностью – ни государственным структурам, ни органам местного самоуправления, ни физическим либо юридическим лицам.

Самое главное, что такая просветительская деятельность должна быть нацелена на интересы граждан РФ и интересы России, и не должна приводить ни к какому виду розни.

Наш законопроект наделяет полномочиями правительство РФ на установление порядка, условий и форм ведения просветительской деятельности и контроля за ней, если такая деятельность идёт за счёт иностранных средств или с иностранным участием», – заключила Афанасьева.

Далее законопроект будет отправлен на рассмотрение в профильный комитет образования, науки и культуры