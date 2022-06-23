В Совфеде рассказали, кто стал основой для формирования антироссийской Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В превращении Украины в АнтиРоссию сыграло роль сочетание как внешнего, так и внутреннего фактора.

Об этом сегодня на заседании комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике заявил ее председатель Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«На Украине Запад сыграл очень сильную роль в изменении характера режима. Но я всегда выступал против странной точки зрения, что только Запад. Это не так. Украина начала формироваться как АнтиРоссия на базе украинского национализма и национализма внутри украинских элит, сформировавшегося еще в советское время. Это все выходцы из светской партийной и дипломатической школы. Запад опирался на украинский национализм. Они его разыграли», – сказал Пушков.