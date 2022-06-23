В Совфеде рассказали, кто стал основой для формирования антироссийской Украины
В превращении Украины в АнтиРоссию сыграло роль сочетание как внешнего, так и внутреннего фактора.
Об этом сегодня на заседании комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике заявил ее председатель Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На Украине Запад сыграл очень сильную роль в изменении характера режима. Но я всегда выступал против странной точки зрения, что только Запад. Это не так.
Украина начала формироваться как АнтиРоссия на базе украинского национализма и национализма внутри украинских элит, сформировавшегося еще в советское время. Это все выходцы из светской партийной и дипломатической школы. Запад опирался на украинский национализм. Они его разыграли», – сказал Пушков.
Спасибо!
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