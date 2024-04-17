В Совфеде рассказали о ценовой экспансии против РФ, стыдливо не называя Китай

Елена Острякова.  
17.04.2024 19:57
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Торговля, Финансы, Экономика


Иностранные производители автомобилей реализуют в России программу массовой ценовой экспансии.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил сенатор Иван Евстифеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иностранные производители автомобилей реализуют в России программу массовой ценовой экспансии. Об этом сегодня на...

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«Политика ценовой экспансии уже дает свои результаты. Начиная с середины 2023 года импортные бренды совокупно занимают больше половины рынка легковых автомобилей в нашей стране. Если считать не в штуках, а в деньгах, то ситуация выглядит более драматично. В денежном выражении 90% рынка контролируется импортными производителями легковых автомобилей. То есть 90% средств утекает из данного сектора экономики за рубеж – к иностранным автоконцернам, инжениринговым компаниям, поставщикам компонентов и так далее.

Такую ситуацию нельзя назвать равной конкуренцией, ведь иностранные компании не находятся под санкциями, а также имеют доступ к долгосрочным и дешевым банковским кредитам», – отметил он.

По его словам, крупные зарубежные автоконцерны представляют россиянам долгосрочные скидки до 1 млн рублей. Сенатор прогнозирует, что в случае продолжения ценовой агрессии – отечественные автозаводы могут отказаться от производства более высокотехнологичных современных автомобилей и перейти на самые дешевые устаревшие модели. Это повлечет безработицу в отрасли.

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