В Совфеде рассказали о ценовой экспансии против РФ, стыдливо не называя Китай

Иностранные производители автомобилей реализуют в России программу массовой ценовой экспансии.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил сенатор Иван Евстифеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Политика ценовой экспансии уже дает свои результаты. Начиная с середины 2023 года импортные бренды совокупно занимают больше половины рынка легковых автомобилей в нашей стране. Если считать не в штуках, а в деньгах, то ситуация выглядит более драматично. В денежном выражении 90% рынка контролируется импортными производителями легковых автомобилей. То есть 90% средств утекает из данного сектора экономики за рубеж – к иностранным автоконцернам, инжениринговым компаниям, поставщикам компонентов и так далее.

Такую ситуацию нельзя назвать равной конкуренцией, ведь иностранные компании не находятся под санкциями, а также имеют доступ к долгосрочным и дешевым банковским кредитам», – отметил он.