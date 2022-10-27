В Совфеде разъяснили: Украина – это просто место, ставки – судьба всего мира

Новости Украины

Украина – это всего лишь одно из мест глобального противостояния России и Запада. В мире есть другие территории, где это противостояние сопровождается куда большими жертвами.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я в своем телеграмм-канале использую слово «закатники» (западники – ред.), то есть, страны исторического заката. Вот не придерешься, некоторые пытались, не получается. Страны исторического заката – они на обочине истории уже и падают дальше. Будущее уже не в их руках.

Если сказать совсем жестко, либо будет светлое будущее, либо никакого. Чтобы вы все понимали, какие сегодня ставки. А мы должны сделать так, чтобы было светлое будущее.

Я бы вообще не ассоциировал наше противодействие «закатникам» и Украину. Украина – это просто место. Одно из мест, где происходит это сражение. Есть другие места. Сирия, например. Разве не так? Я таких мест много могу назвать, где это происходит сегодня. Мы просто сосредоточены на этом, потому что это рядом, и это уже на нашей земле. А ведь есть такие места и в Африке, где, кстати, количество жертв побольше будет. И не только в Африке. Это на самом деле история не про Украину ни в коем случае», – заявил Климов.

«Жаль, конечно, украинский народ, с которым мы не воюем. Некоторые такой мир рисуют черно-белый. Посмотрите внимательно на тех, кто защищает сегодня нашу позицию на территории бывшей УССР, так, кстати, правильней говорить. Граждане бывшей Украины, этнические украинцы, этнические греки, этнические евреи, представители Кавказа. Это же с нашей стороны интернационал в самом хорошем смысле этого слова. И мы противодействует кому? Неонацистам, у которых сегодня русофобия на щите. Противодействуем милитаристам, колонизаторам XXI века, международным террористам и прочему сброду, военным преступникам. У них нет национальности. У них нет права даже называть себя украинцами или русскими, или славянами, или кем-то. Они нечисть. Поэтому, когда сюда впутываем слово «Украина», это вносит некий сумбур» – добавил сенатор.