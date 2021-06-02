В Совфеде решили проблему, как крымчанам порвать с украинским прошлым

02.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Жителям Крыма и Севастополя, получившим гражданство РФ до 2014 года и детям, достигшим 18 лет, по желанию достаточно написать заявление об отказе от украинского гражданства, чтобы не считаться больше гражданами Украины.

Об этом в ходе заседания Совета Федерации заявил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это федеральный конституционный закон – речь идёт о том, чтобы защитить права наших граждан, жителей Крыма и Севастополя, которые приняли гражданство РФ до воссоединения Крыма и Севастополя с РФ. То есть, речь идёт о лицах, которые приобрели гражданство России или подали заявление до принятия в РФ Республики Крым, Севастополя и образования новых субъектов в составе РФ.

Законом закрепляется, что такие лица, наряду с теми, кто приобрёл гражданство в результате воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, признаются российскими гражданами, не имеющими украинского гражданства, в случае подачи ими заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины», – рассказал Клишас.

Он пояснил, что принятие этого закона позволяет крымчанам, получившим гражданство РФ, при желании, окончательно порвать с украинским прошлым, несмотря на то, что Украина продолжает их считать своими гражданами.

«То есть, проблема у этих лиц возникла в связи с тем, что Украина по-прежнему их считает своими гражданами, несмотря на то, что эти лица вышли из гражданства Украины. Украина отказывается это признавать и по-прежнему считает их гражданами Украины. Также их несовершеннолетние дети, в том числе усыновлённые, удочерённые, признаются гражданами России, не имеющими гражданства Украины в случае подачи ими по достижению 18 лет заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины», – объяснил процедуру предком. «При этом в законе специально оговаривается, что к гражданам России, которые в соответствии с этим законом признаны не имеющими гражданства Украины и которые не имеют гражданства другого иностранного государства, не применяются законодательные ограничения, касающиеся наличия гражданства иностранного государства», – озвучил немаловажную деталь Клишас.

В ходе голосования данный федеральный закон единогласно поддержали все 153 сенатора.