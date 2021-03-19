В Совфеде РФ обвинили США в военной оккупации территории Сербии

19.03.2021, Москва, Елена Острякова

США фактически оккупировали часть Сербии.

Об этом на встрече с членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации заявил вице спмкер верхней палаты российского парламента Константин Косачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вторая по величине американская военная база в Европе «Бондстил» появилась в Косово в декабре 1999 года. В марте-апреле этого года были бомбардировки Белграда и Косово. Прошло полгода, еще не было ни самопровозглашения независимости, ни тем более международного признания Косово. Оно являлось на тот момент неотъемлемой частью Югославии.

И вот на этой части сербской территории появляется американская база. Классическая военная оккупация, под которую уже потом подогнали самопровозглашение. Это не Черноморский флот, который находился столетиями и, я уверен, будет находиться столетиями в Крыму», – сказал Косачев.

Кэмп-Бондстил — основная военная база американского контингента в составе международной миссии KFOR на территории Косово. Там находится штаб-квартира Многонациональной оперативной группировки «Восток» под командованием США. База названа в честь стафф-сержанта Джеймса Бондстила – «героя» войны во Вьетнаме.

Площадь Бондстил составляет 3,86 км². База имеет собственный водопровод, телевидение, кинотеатр, торговый центр, площадки для футбола, баскетбола, волейбола и гольфа, библиотеку, крытый бассейн, бетонированные бомбоубежища.