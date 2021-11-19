В Совфеде РФ подвергли критике решение правительства открыть рынок для бразильской свинины

Елена Острякова. Просмотров: 19.11.202123:26 (Мск), Москва,

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Правительство РФ решило обнулить ввозные пошлины на мясо с нового года.

Это решение сегодня на Совете Федерации подверг критике сенатор Анатолий Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все мы радовались успехам в развитии сельского хозяйства последние годы. С 1 января обнуляются пошлины на импорт свинины и говядины. Вчера уже прилетал министр сельского хозяйства Бразилии. Несложно спрогнозировать падение интереса к этому бизнесу в ближайшее время и банкротству большого количества предприятий, которые занимаются производством свинины и говядины», – сказал Артамонов.

Заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев заверил его, что ничего страшного не произойдет.

«Мы считаем, что импортное мясо всегда сегмент более высокопремиальный. Там совсем другая структура себестоимости. Поэтому данный подход не скажется на объемах производства нашей продукции. Считаем эту меру обоснованной и правильной», – сказал Лебедев.

«На защитника отечественного сельхозпроизводителя вы не очень похожи», – отметила спикер СФ Валентина Матвиенко.

Решение правительства раскритиковал и другой сенатор Евгений Савченко.

«Абсолютно нет необходимости открывать рынок для импорта свинины. Собственное производство у нас, как минимум, на полмиллиона тонн превышает объемы потребления», – сказал он.

Матвиенко пояснила замминистра, что критика исходит от двух бывших губернаторов успешных областей, и к ней надо прислушиваться.

«Если наш сельхозпроизводитель в полном объеме насыщает внутренний рынок, то зачем нам снимать пошлины? Объяснение, что там другое ценообразование, выглядит странновато и непонятно. Если б это минторг говорил, я бы могла понять, а ваша задача – защита отечественного производителя. Ответ не принимается», – сказал Матвиенко.