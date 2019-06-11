11.06.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Провокации, Россия
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В Совфеде требуют прекратить кампанию черного пиара против губернаторов-коммунистов

Средства массовой информации в интересах правящей партии «Единая Россия» устроили организованную травлю представителей оппозиционной КПРФ. В частности, «под раздачу» попал губернатор Иркутской области коммунист Сергей Левченко.

Об этом на заседании Совета Федерации заявил сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.

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По словам политика, против Левченко было выпущено порядка 200 материалов, которые имеют признаки заказных.

«Порой кажется, что пропагандисты от власти на всех уровнях руководствуются принципом Макиавелли – чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят…

Официально в России нет Министерства пропаганды, но кто-то все-таки руководит российской машиной чудовищной лжи. Под ее каток попадают в первую очередь руководители оппозиционных партий.

Посмотрите, более двухсот заказных материалов выпущено против губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Подвергается бесконечным атакам глава Хакасии Валентин Коновалов, кандидат в президенты Павел Грудинин, подобные методы политической борьбы не только аморальны, но и угрожают мирному развитию нашей страны», – заявил Мархаев.

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