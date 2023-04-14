В Совфеде указали на опасность пользования Microsoft Office

Владимир Гладков.  
14.04.2023 00:54
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Россия, Спецслужбы


В России уже разработан и доступна отечественная замена Microsoft Office.

Об этом в ходе заседания Комитета Совета Федерации рассказал заместитель директора компании «Р7» Алексей Кокоев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В России уже разработан и доступна отечественная замена Microsoft Office. Об этом в ходе...

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«Если мы говорим об офисных пакетах, использование иностранного программного обеспечения несёт в себе риски. Были несколько исследований в отношении компании «Майкрософт», которая собирает телеметрию об использовании своих продуктов, и пересылает её в зашифрованном виде. Следовательно, те, кто их использует, могут не знать, что именно она пересылает.

В части офисного программного обеспечения, всё-таки, лучше использовать именно разработку отечественных производителей», – отметил Кокоев.

Он рассказал, что в России давно существует отечественное программное обеспечение «Р7 – Офис», который содержит в себе всё базовое ПО.

«Работает на всех операционных системах, представленных российскими производителями, и, соответственно, на «Windows» и «MacOS», потому что они до сих пор достаточно распространённые среди заказчиков», – сказал Кокоев.

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