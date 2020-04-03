В Совфеде возмущены: США слушают переговоры россиян в условиях коронавируса

03.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Сенатор Дмитрий Шатохин на заседании Совета Федерации упрекнул российское правительство в том, что для видеосвязи школьники и госорганы в условиях карантина используют американские разработки, а анонсированное импортозамещение не реализовано.

«Меня этот вопрос недели две волнует – какую систему связи мы используем и применяем сейчас, в это трудное время. Наши дети – я посмотрел, как сын занимается, – применяют программу Skype. Дальше у нас коллеги-журналисты берут (комментарии, – авт.), смотрю, «Россия 24» применяют Skype, наша дистанционная работа в комитете – Skype Business. Компания Skype принадлежит компании Microsoft, штаб-квартира находится в Вашингтоне. Фактически, сейчас вся страна у нас, с одной стороны, на виду, а, с другой стороны, мы поддерживаем зарубежного производителя.

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Мы сумели сделать свою национальную платежную систему, а когда мы задумаемся о национальной системе связи? С одной стороны мы, вроде, своих – тот же Telegram немножко прижали, мягко говоря, а, в то же время, сейчас вся страна пользуется системой, которая формируется полностью в другой стране», – заявил Шатохин.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов решил ответить казённым языком.

«Что касается именно системы связи, то система связи общего пользования находится в юрисдикции Российской Федерации. А, вот, программные средства, в этом вы абсолютно правы, действительно зачастую, которыми пользуются все граждане, действительно принадлежат иностранным государствам, и сейчас ведется нашими ведущими компаниями активная разработка продуктов и их популяризация. Например, мессенджер наш, отечественный, который ничем не хуже других, набирает популярность и, допустим, Министерство связи полностью перешло на отечественные мессенджеры. Думаю, что и в дальнейшем популяризация наших сервисов также пойдет нужными темпами, и мы постепенно перейдем на наши, отечественные ресурсы», – заявил Иванов.

Его раскритиковала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Олег Анатольевич, извините меня, но когда вы успели таким бюрократом формальным стать? Вы же, вроде, не из этой системы. «Разрабатывается, популяризируется» – вы скажите, коллега Шатухин задал очень конкретный вопрос – когда будет разработана и действовать отечественная система связи, чтобы мы пользовались не Skype, а отечественной? Ответьте на этот вопрос. То, что разрабатывается, мы слышим это в последние десять лет. Программные продукты разрабатываются – последние десять лет мы слышим и так далее. Когда, наконец, мы это сделаем?» – изумилась Матвиенко.

– Системы есть, к сожалению, они не пользуются той популярностью, которой пользуются те средства, которые.., – ответил Иванов.

– Почему? Что, мы не патриоты? Значит, они неэффективны? Значит, они не совершенны? Почему они не пользуются популярностью? – не отступала Матвиенко.

– К сожалению, так традиционно сложилось, что население пользуется теми ресурсами, которые появились раньше. Сейчас действительно нужно принять все меры, и тут абсолютно я с вами согласен, что чтобы наши отечественные ресурсы пользовались большей популярностью, – снова уклончиво ответил Иванов.

– А почему госорганы не переведены на отечественную систему? Здесь популяризация ни к чему, есть для этого органы власти. Почему госорганы не могут пользоваться, если вы утверждаете, что у нас есть хорошая, эффективная отечественная связь? – продолжила Матвиенко

– Госорганы пользуются, но не в должном объеме вероятно, – замялся Иванов.

Его ответ не устроил Матвиенко, которая «влепила» ему «двойку» и призвала подготовиться получше:

«Ответ ваш не принимается. Вы у нас в первый раз, по-моему, вам «двойка» сегодня. Берите домашнее задание, подготовитесь, и прошу отдельно пригласить Минсвязи и получить предметные ответы на вопрос, который был задан коллегой Шатухиным».

После этого сенатор Вячеслав Тимченко потребовал от Иванова назвать мессенджер, который используют в его ведомстве: «Назовите, пожалуйста, как называется мессенджер отечественный, которым, вы говорите, не пользуются. Назовите сенаторам, чтобы они знали, чтобы приняли участие в популяризации».

– Все Минкомсвязи пользуется «Там-Тамом», «Mail.ru», пожалуйста, – заявил Иванов.

Его слова вызвали смех в зале Совфеда. «Я думаю, что кроме вас в этом зале в первый раз, ну, может быть, «Mail.ru» слышали, кроме вас никто в этом зале этого не знает. Считайте, что вы одним выступлением получило 170 популяризаторов, но этого недостаточно», – резюмировала Матвиенко.